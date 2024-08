Bartomeu pide menos pesimismo, mientras Neymar se burla en Instagram

Josep María Bartomeu vive su peor momento como presidente del F.C. Barcelona. Si hay algo por lo que será recordado cuando aficionados, jugadores, y ejecutivos miren al pasado del club blaugrana será por la infame venta del que se suponía sería el heredero más cercano al trono de Ronaldinho, el último gran ídolo brasileño del Camp Nou, y pieza clave para ayudar a Messi en su empresa por recobrar el dominio europeo. Ninguna de las dos promesas se cumplieron. Un gran sector de la afición se molestó con Neymar al enterarse de su fichaje por el Paris Saint-Germain, y Messi se quedó solo con Luis Suárez, quien a pesar de ser un increíble jugador -seamos sinceros- no cuenta con la calidad, magia, efectividad, espontaneidad y el carisma del brasileiro.

¿Qué le habrá prometido Bartomeu a Neymar como para que éste siga tan molesto, incluso estando a miles de kilómetros de distancia? ¿Acaso el presidente blaugrana le prometió ser el líder del club por encima de Messi o tuvo que ver más con una cuestión monetaria? Quizás un sueldo mayor al del argentino y una campaña mediática para posicionarlo, ya no como la sombra del 10, sino como la mano derecha del intocable del Barça? Quizás todas las anteriores, eso lo sospechamos pero nunca lo sabremos con exactitud. Neymar es ahora un feliz jugador encargado de moldear el nuevo proyecto del club parisino y se le nota en cada partido. Eso sí, podrá perdonar pero jamás olvidar. Así lo demostró recientemente en Instagram:

La publicación donde aparece una cita del presidente del Barça refiriéndose a Neymar y a su padre como personas sin palabra -«Cometimos el error de confiar de más en Neymar y su padre»- desató la respuesta burlona del jugador brasileño, lo que nos sugiere que el tema de la discordia pudo haber sido de dinero entre ambas partes. Tal vez, Neymar nunca deseó poner un pie lejos de Barcelona pero se vio obligado a hacerlo -tras el consejo de su padre- para hacerse respetar como la figura que es.

Sin embargo, a Bartomeu no parece afectarle mucho la salida de Neymar, ya que hace poco afirmó para el diario Sport que la ausencia del brasileño ayudará en un nivel colectivo (¿?). «La salida de Neymar es una oportunidad para volver al futbol colectivo, invertir en cantera. Su salida puede permitir reforzar el modelo, que no todo recaiga en el tridente. Además, nos entra dinero, nos hemos gastado 105, y quedan más que podemos invertir en futbol, en patrimonio. Ya veremos cómo lo hacemos». Y concluyó invitando a los aficionados a darle el beneficio de la duda. «Es una oportunidad, con un nuevo entrenador, un nuevo proyecto. No seamos pesimistas, ¡Paremos el pesimismo!»

La realidad es que al presi nadie le cree, mucho menos ahora que ha salido a decir que Messi firmó su contrato de renovación hace un par de meses, pero que nadie se había enterado porque al argentino no le gustan las fotos protocolarias (donde aparecen dándose la mano como si todo marchara a la perfección). Bartomeu pide calma en medio de la tormenta, mientras que Neymar disfruta de su futbol (y sus millones) en la lejanía.