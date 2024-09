Bastardos Podcast 026: Defuse

Son muchos los nuevos talentos que brotan a diario desde todos los rincones del país. Melómanos empedernidos que han decidido enclaustrarse en el universo infinito de la música, pasando días y noches enteras entre listas interminables de EPs, álbumes y discos de vinilo con mil historias detrás.

Este es el caso de Defuse, un coleccionista que desde hace un par de años ha venido exponiendo su talento en la ciudad de Medellín. Tras residir un tiempo por fuera del país, teniendo la posibilidad de sumergirse en escenas interesantes como las de Londres, Beijing y Shanghai, este digger paisa, ahora radicado en Bogotá, pinta como uno de los nuevos selectores a los que vale la pena seguirle la pista.

Este podcast se grabó en un contexto especial, cuéntanos un poco cómo fue…



Mmm bueno, digamos que recién me mudé a Bogotá y me ha tocado vivir una serie de cambios y experiencias que me han afectado emocionalmente. Cambio de panorama, trabajo, terminar con la novia y estar mucho más tiempo en compañía de la soledad, entre otras cosas. Si uno suma todo esto puede entender un poco mejor la grabación.



¿Qué maquinaria o herramientas utilizaste para la realización del podcast?



Vinilos, un par de tornamesas Technics 1210 y un mixer Xone:42.



¿En qué entorno o situación quisieras que se escuchara esta sesión?



Siempre he creído que estas sesiones son más para contemplar íntimamente, ya sea en el hogar, un largo recorrido de autobús… en fin. Lo importante es que uno pueda estar concentrado en escuchar, y así digerir completamente la mezcla. Yo lo hago cuando salgo largas horas en bicicleta o en la casa.



¿Cuál es tu selector o live latinoamericano favorito?



En cuanto a selector, JJH. Siempre es un gusto escuchar las sesiones de Juanjo. En formato live me quedaría con NGLY, Tuve la oportunidad de verlo en Medellín y fue increíble.



¿Tendrías algún concepto o definición por las palabras «música electrónica suramericana»



Música electronica gestada/concebida en América del Sur, nada más.



¿Dónde estás y para dónde vas ahora?

Por ahora me estoy acomodando a Bogotá. Recién llegado a la ciudad pude tocar en Video Club, el sonido es impresionante y tanto la gente como la energía estuvieron increíbles. También hay unas cuantas fiestas en Medellín en lo que resta del año, y espero que se den más cosas en Bogotá.