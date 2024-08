Bastardos Podcast 027: Eva Luzia

Eva Luzia es un nuevo nombre que de a poco emerge dentro del escenario electrónico nacional. Detrás de este proyecto se encuentra Laura Solarte, referente del dúo Unknown_Yet, el cual por más de 5 años puso a bailar a gran parte de las pistas de Bogotá, además de países de Latinoamérica y Europa.

Durante este arduo camino logró conectar con un gusto musical específico, por lo cual decidió comenzar un nuevo ciclo y emprender este proyecto en solitario que le apuesta a un sonido más espacial y dinámico para el dancefloor. Ad portas de sacar su primer EP, Eva Luzia, ahora radicada en Berlín, es nuestra invitada para el Bastardos podcast de esta semana.

Este ‘podcast’ se grabó en un contexto especial, cuéntanos cómo fue…



Más que un contexto especial, quise aprovechar este espacio para mostrar los sonidos que me mueven en este momento. Al ser un podcast aproveché para incluir muchos tracks que no podría poner en una fiesta, principalmente al inicio de la sesión; en una fiesta es difícil tocarlos por la energía que pide el público. Esencial a la hora de poner un podcast es oír sonidos refrescantes, que transmitan un mood específico y que no se sienta como si estuviera en aleatorio, saltando de un lado a otro. Quiero poder sumergirme en un estado, el que sea pero que sea claro, así que eso fue lo que quise hacer con este.



¿Qué maquinaria o herramientas utilizaste para la realización del podcast?



Dos CDJs y un mixer Pioneer.



¿En qué entorno o situación quisieras que se escuchara esta sesión?



Este podcast lo hice con la intención de transportar a todos los que lo oigan al espacio. Siempre me he sentido muy atraída a este, así que en este viaje musical quise compartir los sonidos que me acompañarían en mi aventura.



¿Cuál es tu seleccionador o live latinoamericano favorito?



Nicolas Lutz.



¿Tendrías algún concepto o definición por las palabras «música electrónica suramericana»?



Siento que aún está en proceso de encontrar una identidad, sin embargo hay grandes artistas trabajando en ello.



¿Dónde estás y para dónde vas ahora?



En este momento me encuentro viviendo en Berlín, lo cual me ha dado la oportunidad de viajar a muchos lugares a tocar; ahora en otoño tendré una pequeña gira en el sureste de Europa, más exactamente en Montenegro. Pero lo que más me emociona es que por fin envié mi primer EP a masterizar, así que por el momento seguiré trabajando en mi sueño.