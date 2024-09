Basura laboral: Se busca locutor con estudio propio para trabajar gratis

Basura laboral es la nueva sección de VICE España en la que analizamos en profundidad las peores ofertas de trabajo que se publican en internet. Si te has topado con algún Timojobs similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

Recuerdo mi primer año en la facultad de periodismo. Fue cuando descubrí los inicios de Pulitzer y Hearst, dos pioneros de la profesión, con ideas similares pero puntos de partida radicalmente opuestos.

Del primero siempre recordaré que, a pesar de empezar desde lo más bajo, consiguió construir un imperio cuyos ecos aún retumban en el mundo de la cultura actual con los premios que llevan su nombre. Se podría decir que fue un adelantado a lo que hoy se llama el sueño americano.

Del segundo, su archienemigo, un hombre también hecho a si mismo, recuerdo esa máxima que se le atribuye: «si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo: inventar la realidad». Dos tipos curiosos, sin lugar a dudas.

En fin, pero no hay que viajar siglos atrás para encontrar a auténticos visionarios como los anteriormente citados. Todos estos recuerdos han venido a mi cabeza tras la sugerente perla en formato de oferta de trabajo que he encontrado en mi último viaje por las profundidades de la red. Si amigos, internet está lleno de pequeños milagros, sólo hay que creer en ellos. Como nuestros protagonistas de hoy.

¿Cómo no dedicar unos segundos de reflexión ante esta «oferta de trabajo»? Porque he de reconocer que, tras leerla un par de veces, no me atrevo a asegurar con rotundidad que se trate de una oferta de trabajo.

Alguien quiere poner en marcha una emisora de radio para la que necesita redactores y locutores que tengan experiencia en producción y realización y que aporten estudio propio. Sigo sin ver el punto en que alguien, al margen del avispado anunciante, saque algo en limpio de este negocio. Y ni siquiera ponen el clásico «se valorará (…)», o el típico «(…) sería un plus». Si lo que pretendían era llamar la atención, desde luego, han dado en el clavo.

Si uno quiere echar a volar la imaginación, puede pensar en que Apple salió de un garaje o que Pulitzer y Hearst crearon sendos imperios sin dinero y a base de inventos, respectivamente. Claro que las cosas no las regalan y, por lo visto, tampoco las pagan, al menos aquí.

Efectivamente, se trata de un proyecto no remunerado. Pero ojo, que nadie pone una pistola en la cabeza de nadie para que lo acepte. Y como toda buena idea que está en sus inicios, conlleva sus riesgos. Y ya se sabe que cuando se apuesta por algo así, a veces hay que empezar perdiendo. Seguro que en Google o en Amazon no tenían unas oficinas repletas de mesas de ping-pong o de futbolines cuando estaban arrancando. Para todo hace falta tiempo y paciencia. Y un pequeño presupuesto seguro que no mataba a nadie.

Se me ocurren muchas cosas tras leer esta parte de la oferta laboral. Para empezar, ¿alguien se imagina un anuncio en el que busquen cocineros que tengan cocina propia? ¿O uno el que pidan cirujanos que puedan aportar su propio quirófano? No, verdad.

Está bien emprender, se puede soñar con ser el próximo visionario que se saca un medio de la manga, pero como decían mis mayores cuando yo era un crío de forma muy ofensiva, «además de puta no voy a poner la cama». Y es que no sería el primer medio en el que tienes que aportar algo de tu propio material, yo mismo tuve que tirar de mis bolis en una redacción un tanto precaria.

Pero lo que roza lo paranormal es que alguien ‘ofrezca trabajo’ en un medio y que se pretenda que sean los trabajadores los que aporten el espacio físico y los aparatos técnicos básicos con los que se va a trabajar.

Además, seamos honestos, ¿a cuánta gente conocéis que tenga el dinero suficiente para tener un estudio radiofónico en su casa? Y de toda esa cantidad de gente, ¿cuánta estaría dispuesta a cederlo a otras personas que quieren que trabaje para ellas sin cobrar ni un miserable euro? Un alquiler, un sueldo, la voluntad, pero algo de dinerillo sería lo suyo.

Después de esto sopesé muy seriamente cerrar la página y olvidarme para siempre de la oferta, pero como me puede la curiosidad y era realmente corta, me fijé en el resto de requisitos. Porque hay más: «conocimientos de wordpress y experiencia en locución», y lo de locutar bien parece algo importante, porque lo recalcan tan sólo una línea más abajo: «experiencia en locución, producción y realización de programación».

Claro, con estos requisitos, me surgió la siguiente duda, ¿quieren que cada redactor/locutor se maneje en todas esas áreas o la idea es que cada miembro del equipo domine alguna? En caso de que busquen al hombre orquesta de la comunicación, empiezo a cuestionarme si es más difícil cumplir las condiciones de esta oferta o las de Florentino Pérez para ser presidente del Real Madrid.

En el lado positivo, ofrecen «buen ambiente y compañerismo», en un medio que se autodenomina como «la radio del futuro» en su página web. Lo que no aclara es si habla del futuro porque aún queda mucho por hacer en ella o porque su forma de captar trabajadores es tan novedosa que resulta inconcebible para la gran mayoría de los mortales que se limitan a escuchar las radios del presente.

Y así está el patio. Así que si quieres triunfar en el mundo de la radio piensa en juntar unos cuantos miles de euros para hacer un Máster de los que anuncian las emisoras nacionales y en caerle muy bien al profesor o profesora de turno que decide quién se queda trabajando por cuatro duros que saldrán de lo que te cobraron por la matrícula. Y si no tienes esa disponibilidad económica, siempre te queda la opción emprendedora, a lo Pulitzer. O la de inventarte una realidad alternativa, a lo Hearst. Pero en ambos casos, vete preparándote para poner la cama y trabajar gratis, por si el sueño americano no se cumple y te tienes que conformar con el español. Aunque, ¿quién sabe si ese puede ser el camino que te lleve a tener unos premios con tu nombre?