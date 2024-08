Basura laboral: Trabaja a jornada completa por 600 eurazos

Basura laboral es la sección de VICE España en la que analizamos en profundidad las peores ofertas de trabajo que se publican en internet. Si te has topado con algún Timojobs similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

Nuestro tiempo (mi tiempo) es una de las cosas más valiosas que tenemos. Pero la consideración respecto a su valía cambia cuando son otros los que valoran ese tiempo que no es suyo, sino tuyo. He aquí la gran cuestión de nuestros días: ¿cuánto vale tu tiempo? Y otra más difícil todavía, ¿cuánto vale tu tiempo en comparación con el de otro?



Eso es lo que han debido pensar los buenos empresarios que están detrás de esta oferta de trabajo. Básicamente y por resumir los highlights: se buscan personas sin formación o experiencia determinada que estén dispuestas a trabajar a jornada completa por un sueldo de entre 600 y 800 euros al mes, con un contrato a convenir.

La gracia es que se puede interpretar que las intenciones de los ofertantes de este empleo son buenas. Para empezar, presentan la propuesta laboral con un seductor: «Necesitas trabajar? Te damos la oportunidad». Guau, muchas gracias. Esta buena gente se ha dado cuenta de lo difícil que está hoy en día encontrar trabajo y están dispuestos a dar la oportunidad de trabajar a otras personas. La Madre Teresa de Calcuta, que en paz descanse, debe estar replanteándose si con gente así por el mundo acertaron al nombrarla santa.

Necesito personas desde los 18 a los 65 años con ganas de trabajar y de crecer. ¡De 150 a 200€ semanales!

Pero hay más. El rango de edades aceptadas va desde los 18 a los 65 años. Tienen menos restricciones de entrada que cualquier discoteca venida a menos para un grupo de chicas guapas. Al fin un trabajo en el que la edad no es un impedimento ni un problema. Bravo. Por otra parte, la generosidad de los empleadores también llega al ámbito de la formación y la experiencia previa. Básicamente con un graduado escolar y estar en edad de trabajar es más que suficiente. ¿Dónde hay que firmar?

Visto así no pinta tan mal. Pero el truco ya lo he mencionado antes y le quita bastante interés a la propuesta. Trabajar toda una jornada laboral a cambio de 600 euros a final de mes o, con un poco de suerte, de 800. No sé hasta que punto resulta seductor, por más que en el anuncio se pueda leer un intento desesperado de convencerte de lo maravillosamente atractiva que es su oferta: «De 150 a 200 euros semanales!!». Con dos exclamaciones, ni más ni menos. Yo uso tres cuando estoy realmente emocionado.

Así que esta gente realmente se lo cree, y lo que es peor, esperan que tu también te lo creas. Quizá si hubieran puesto lo que pagan al día en lugar de a la semana… De 30 a 40 euros diarios!! Nada. Si lo pensamos bien tampoco es tanto.

«Grupo de emprendedores», una frase que lo dice todo

La empresa detrás de este anuncio se llama Golden System Attitude. Conociendo este dato las piezas encajan perfectamente. Si piensas en la oferta en cuestión, el nombre tiene todo el sentido del mundo. Sin duda es un Golden System. Los empresarios se pueden hacer de oro con este sistema si consiguen tener a gente haciendo el trabajo en estas condiciones, eso está claro. Y lo de Attitude también le pega. Hace falta tener una actitud especial para convencer a la gente de que hacer algo así les puede merece la pena.

Pero aunque parezca increíble, esto no es lo peor. Si pones los pros y los contras en una balanza de valorar trabajos, igual consigues un cierto equilibrio. A ver, por un lado pagan bastante poco y encima te lo venden como si fuera la oportunidad de tu vida. Pero por otro lado, cualquier persona con estudios básicos puede optar a este trabajo y no piden ningún tipo de experiencia previa. Pero falta un insignificante detalle que puede llegar a hundir la balanza hasta el centro de la tierra. «En el ámbito de venta directa». Comercial, en otras palabras.

No es que tenga nada contra los comerciales. Al contrario, me parece que es un trabajo de lo más complicado y poco agradecido. El problema es que todos tenemos alguna amistad que trabaja o ha trabajado como comercial. O sea que todos sabemos de una u otra manera como funciona eso.

Por «eso» me refiero a que, por lo general, nadie conoce a nadie que se dedique a la venta directa y esté moderadamente feliz con esta ocupación. O bien se dedican a ello de forma puntual, o lo hacen porque no encuentran otra cosa, o para intentar llegar a una situación laboral un poco más cómoda o porque algún amigo o amiga les ha repetido tantas veces: «¡oye, tú podrías vender arena en el desierto!», que se lo han creído. Pero no conocerás a un comercial que diga: «este es el mejor trabajo del mundo». No, esas cosas no pasan. Y si pasaran, saldrían en el programa de Iker Jiménez.

Llegados a este punto, sólo me queda recurrir a las valiosas enseñanzas de mi madre, o mi padre, que no son filósofos, pero también saben de lo que hablan. El caso es que siempre me han dicho que lo mejor que podía hacer con mi vida era sacarme una oposición y convertirme en funcionario. Pero como sabían que mi capacidad de concentración y sacrificio era limitada, me dieron el siguiente consejo. «Cuando busques un trabajo, procura que cumpla alguna de estas tres condiciones: que tenga un buen sueldo, que te deje tiempo libre o que sea algo que te haga feliz». No está mal eh, piden poco mis padres para su hijo.

Pero en el fondo tienen razón. Por mucho que hayan pasado los años. Si buscas un trabajo y no lo pagan bien, ni te deja algo de tiempo libre, ni te resulta satisfactorio, quizá ese no sea el trabajo ideal para ti. Al final, el tiempo es lo más valioso que tienes, así que si no te merece la pena gastarlo por una miseria, mejor no lo gastes en eso. Ahórralo, o dedícalo a buscar otro trabajo.