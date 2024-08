¿Qué pasó en las DEM Battles de Chile?

Si estás enterado mínimamente de lo que pasa en el circuito de batallas de freestyle en español, sabes que febrero está siendo un mes negro para esta disciplina artístico-deportiva. El pasado domingo 10 fue la última fecha de la DEM en Parque Bustamante, Santiago de Chile, lo que se sumó a la noticia ––solo dos días antes, el 8–– de que el torneo mexicano El Club de la Pelea dejaría de realizarse después de ser vetado del foro abierto Ágora, en Tlatelolco. ¿Los motivos? En ambos casos, la acumulación de basura tras los eventos y el consumo de drogas y alcohol tanto del público como de algunos participantes. “DEM lo hacemos todos”, escribieron los organizadores del torneo chileno en un comunicado, “pero algunos nunca entendieron lo que era mantener el orden en un espacio público”.

Que El Club de la Pelea anunciara su desintegración inmediata potenció la incertidumbre acerca del futuro de la DEM, hoy la competencia callejera más importante del mundo de habla hispana. De hecho, hasta sus organizadores lo pensaron. “Lo primero que pensé cuando Cayu me llamó fue: ‘Se acaba DEM’”, dice Matías Núñez, que con su hermano mayor Diego y Cayu, el host, llevan adelante el torneo. “Pero al final, reflexionando, nos dimos cuenta de que DEM no es un lugar, sino las personas que la hacemos.”

Big Junior contra Joqerr a finales de 2018, Archivo DEM Familia

Tras el comunicado, Seo2 ––ex Makiza, host de Batalla de los Gallos en Chile, leyenda del rap chileno y activista amigo de DEM––, publicó en su cuenta de Instagram: “La DEM no es un lugar, es su gente”, una frase que se ha vuelto lema por estos días en Santiago. “Básicamente es lo que yo creo”, dice Seo, que tomó la idea original de una frase del personaje de Odín en la película Thor: Ragnarok. “Si la gente simplemente iba al Parque Bustamante porque les quedaba cerca, entonces ¿de qué estamos hablando? El cariño que le tiene la gente a la DEM yo creo que va más allá de eso.”



Después de la defunción de El Quinto Escalón en noviembre de 2017, DEM se convirtió en el torneo de plaza que continuó el legado, produciendo contenido en YouTube lo suficientemente contundente como para sostener el hype sin necesidad de batallas supervirales, como las del ahora legendario torneo argentino, pero con el mismo tipo de diversidad de talento y un gran roaster de personajes autóctonos que marcaron la diferencia. “Lo que se siente ahí es una cosa muy pura, que a mí me encanta”, agrega Seo sobre la DEM. “Me recuerda a la vieja escuela, cuando nos juntábamos en la Estación Mapocho.”

Joqerr vs. Jokker, en la última fecha, Archivo DEM Familia

Fronteras adentro de Chile, DEM representó un recambio. Los Núñez (Matías, de 22 años, y Diego, de 32) eran fans que filmaban los eventos de Batalla de Maestros (BDM) y otros similares bajo el nombre de Don Rapeador, hasta que BDM les prohibió seguir filmando. Entonces decidieron hacer su propia liga de batallas con su propio canal de YouTube, y la llamaron DEM por las siglas de “Dame ese micro”, una célebre muletilla del chileno Radamanthys en aquella época (popularizada justamente en BDM). La DEM empezó en marzo de 2016 en el Parque O’Higgins, donde se hacían generalmente “las callejeras” en Chile, y para la cuarta fecha se mudaron al Bustamante, un parque más céntrico.

Así como ocurrió con Parque Rivadavia y El Quinto en Buenos Aires, el Parque Bustamante se volvió un símbolo del circuito chileno con las batallas de la DEM. “El epicentro”, dice Diego, que los domingos que hay batalla se encarga de filmar mientras Matías coordina los braquets. En un repaso rápido por la historia del torneo, podemos marcar septiembre de 2017 como el momento en que trascendió internacionalmente, cuando Pepe Grillo y Nitro dejaron 21 minutos y 17 segundos clásicos en la batalla más viral de DEM hasta ahora, con 3.2 millones de views. Después de eso, llegaron a los recopilatorios y las videorreacciones de los canales mexicanos y españoles, contando por ejemplo a Force (youtuber y dos veces subcampeón de España) entre sus fans declarados.

Igual que El Quinto Escalón, con su fama súbita DEM logró que los batalleros “de escenario” ––de Kaiser y JNO a Teorema y Acertijo–– volvieran a las plazas a medirse con los nuevos prospectos en un terreno underground. “Lo que nosotros nos propusimos fue lograr que las batallas en Chile dejaran de ser underground, pero sin dejar de ser chilenas”, dicen ellos. El segundo boom del torneo fue en la “Mid Season”, durante las vacaciones de invierno de 2018, cuando apareció El Menor, un chico de 16 años que sacudió a varios nombres grandes como Adesong, Joqerr y la dupla de campeones nacionales Pepe Grillo-Cristrofebril.

Pero la viralización de la DEM también vino con sus cosas malas. “Llegó mucho comercio ambulante que atraía guardias, atraía municipalidad”, dice Matías el domingo en el parque, señalando dónde se instalaron las carpas de merchandising ilegal. Para ese momento, como los videos habían convertido al Bustamante en el battlefield chileno por excelencia, organizaciones más pequeñas comenzaron a hacer también sus eventos ahí y al final, la imagen de muchos adolescentes con snapbacks se volvió un paisaje recurrente y molesto en la zona.

Público de la última fecha, donde hubo casi mil personas y más de 300 inscritos, Archivo DEM Familia

De acuerdo con los propios organizadores, el tema tocó fondo el lunes 14 de enero pasado, durante una fecha que cayó en día lunes. Desde su fundación a finales de la década del 40, el parque Bustamante siempre fue un área de alta circulación peatonal, que conecta las rutinas laborales de los barrios más pudientes de la capital de Santiago, concretamente Providencia y Las Condes. “Era día de semana y lo vieron como un flaiterío que podía afectarle a alguien. Y eso detonó todo…”, dice Diego. “Porque ya nos tenían vigilados, desde hace tiempo.”

Durante esa fecha, la policía se acercó y les advirtió: “Si no se retiran a las 8, vienen fuerzas especiales y los sacan por las malas”. “Nos dieron tres minutos para terminar ¡y el jurado dio réplica!”, cuentan ellos. “La pasamos mal. Estábamos estresados, esperando que todo terminara rápido para que nadie saliera lastimado.”

Pocos días después, recibieron un correo de la municipalidad de Providencia (que tiene la jurisdicción del Bustamante) pidiéndoles una reunión, a la que asistió Cayu en representación del resto. “Al principio yo pensé que tenían la disposición de colaborar, de sumarse, apoyar”, dice Cayu, de 22 años. “Y al final, me di cuenta de lo que querían cuando dijeron que éste era mi emprendimiento. Cuando usaron esa palabra, me di cuenta de que ellos nos veían como una empresa, y fue como… No.”

Joqerr vs. Big Black en la final del domingo, que ganó Joqerr, Archivo DEM Familia

Cayu, a quien DEM le cambió la vida y en los últimos dos años pasó de ser un hijo de padres separados “con bastantes traumas” a volverse literalmente la cara visible de un movimiento, intentó explicarles de qué se trataba todo esto; les contó que el eslogan del torneo siempre ha sido “DEM Familia” y que intentan infundir buenos valores a su público (fundamentalmente menores). Pero no hubo caso. “Nos echaron a la buena”, continúa Matías. “Como DEM creció mucho acá en el parque, fue fácil culparnos a nosotros de todo.”

En la reunión, las autoridades del municipio sacaron una carpeta. “Me mostraron fotos tomadas con drones”, dice Cayu, “fotos de la basura que quedaba después de cada evento, de los rayones en el Café Literario; del consumo de drogas entre el público y de los mismos participantes de DEM consumiendo drogas… Me decían: ‘Vos decís que esto se trata de Reinserción Social, pero mira lo que hacen acá’. Y no pude hacer nada. Para que se quedaran tranquilos, no tuve otra alternativa que decirles: ‘Saben qué, no se preocupen, el 10 es la última fecha’.”

Con presencia policial y de bomberos, el domingo pasado la última DEM en el Bustamante se desarrolló con normalidad, aunque en cierto mood de final de temporada. Fue una fecha 1 vs. 1 con más de 300 inscriptos y unas 1000 personas de público, que ganó Joqerr (curiosamente el campeón de la primera DEM, en 2016), y justo antes de la final (contra Big Black, que dio la sorpresa) Cayu anunció que a partir de ahora se juntarán a Parque O’Higgins, el lugar donde empezaron. La próxima fecha del torneo será ahí el domingo 3 de marzo, en formato duplas.

Cayu en el anfiteatro del parque Bustamante, Archivo DEM Familia

Ahora muchos tienen la esperanza de volver al Bustamante algún día, tal vez cuando los carabineros y los vecinos vean todo despejado. Otros expresan su deseo de que la Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, una demócrata dura que fue cuadro de honor en la UCA y Ministra de Trabajo del ex presidente Sebastián Piñera, pierda las elecciones en 2020. Pero también puede ser reelecta. (La oficina de la Alcaldesa no respondió a un pedido de entrevista para este artículo.) Según la mesa chica de DEM, ha comenzado una nueva fase que ellos llaman “el Hard-Mode” o, si están de un ánimo más épico, “La Reconquista”.

Este momento de proscripción de las batallas de rap en espacios públicos, se presenta –tanto para DEM en Chile como para el resto el circuito en general– como la oportunidad para un cambio de mentalidad. “El reclamo no era tanto con nosotros sino con todo el movimiento de batallas”, dice Cayu, al que le quedó resonando una frase de la Alcaldesa en la reunión: “Es como tener un estadio al lado”.

Los orígenes de DEM en Parque O’Higgins, 2016, Archivo DEM Familia

En México, donde las batallas finalmente están volviéndose mainstream ahora, Pime, el reconocido organizador detrás de El Club de la Pelea, dice: “Esto es una lección para todos”. Admite que al final no dejará de hacer el torneo, pero sí lo ha suspendido por tiempo indeterminado. “Quiero que todos hagan conciencia y valoren El Club. Y que cuando vuelva, lo cuiden.”

Todo esto se da en medio de un panorama social y político revuelto, con la derecha avanzando en toda la región (lo que siempre recorta presupuestos y apoyo cultural), y los vetos a DEM y El Club de la Pelea coinciden con el debut ––tanto en Chile como en México–– de las versiones locales de la liga profesional FMS (Freestyle Master Series), la cual promueve las batallas de rap como un deporte mental. “Las batallas de por sí no son ‘family friendly’, no son para todo público. Pero los espacios donde suelen realizarse sí”, analiza Pime desde CDMX. “Y yo creo que si se le quiere dar este tinte deportivo, es necesario que el público se comporte, porque además es algo que está prohibido. Tú no puedes ir a ese parque o a ese foro, y ponerte a drogarte ahí con tus amigos. No puedes ponerte a mear en los alrededores de las instalaciones. Estas son simples reglas de civismo. Son cosas que no puedes hacer en ningún lado, entonces ¿por qué hacerlas en un evento de rap?”.

