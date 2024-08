Batu: Cuando el público es paciente, se abren muchas oportunidades en la pista de baile

McCutcheon, productor originario de Bristol (UK) mejor conocido como Batu, es un explorador de sonidos y ritmos que han dado frescura y nuevos aires a la música en Gran Bretaña. Además de haber publicado música de avanzada en sellos muy representantes de nuevas estéticas para la pista de baile, que emergen de la mezcla del techno, dub y grime, entre otros ritmos novedosos, es la cabeza detrás de sello Timedance, con base en Bristol.

El productor inglés ha formado una comunidad de innovación musical y un discurso totalmente propositivo para la cultura del dancefloor y este jueves se presenta en nuestro país gracias a Ensamble y Novation en el JAM 009 que se celebrará el próximo jueves 31 de agosto en el foro Normandie.

Tuvimos la oportunidad de preguntarle acerca de sus perspectivas y del estado actual en la música electrónica y esto es lo que nos respondió.

THUMP México: ¿Cuál es la forma más innovadora de abordar las influencias de la música dance del pasado y cómo creas tu estética sonora visionaria y novedosa?



Batu: ¡Es la pregunta del millón de dólares! Supongo que la clave es querer probar cosas nuevas.



La música dance ha existido desde hace un buen tiempo; tiene tanta profundidad que no espero que nadie reinvente la rueda. Pero lo que sí podemos esperar es que la gente pruebe diferentes combinaciones y, en general, que intente cosas distintas, en lugar de reciclar ideas viejas que ya se han hecho mil veces antes.

La inspiración para ello puede venir de diferentes formas. Nuevas tecnologías, ideas conceptuales, combinar influencias. ¡Esa es la parte emocionante de hacer música!



¿Puedes mencionar otros productores como Asus, Bruce o Laska que crean estas estéticas novedosas?



Todos ellos tienen sus propios procesos, los cuales entienden mejor que yo. Al final, todos están intentando hacer buena música, pero están conscientes de que deberían tener su propio sonido e ideas.



¿Qué sellos consideras que en este momento tienen un enfoque visionario e interesante para la música bailable alrededor del mundo y por qué?



Me viene a la mente mi amigo Wisdom Teeth, definitivamente. Además de PAN, Meakusma, Hessle Audio, Music From Memory (claro, hace reediciones, pero las presenta de una forma emocionante).



En tu opinión, ¿cuáles son las nuevas necesidades de las pistas de baile alrededor del mundo?



Paciencia. Cuando el público es paciente, se abren muchas oportunidades en la pista de baile.



Al igual que en Reino Unido, en Latinoamerica existe una gran camada de productores que experimentan con ritmos y sonidos totalmente novedosos, pero que llevan una estrecha relación con nuestras raíces e historia, ¿conoces o te gusta alguno?



¡Siete Catorce! Me encantan sus tracks; me alegró mucho ver que está en el cartel. No puedo esperar a conocer más música de América Latina. Creo que, de alguna manera, los ritmos también son similares a los del Reino Unido.



¿Qué crees que Latinoamérica puede aportar, musicalmente hablando?



Su propia identidad. Creo que cada lugar debe tener su propia identidad musical y debemos celebrar esa diversidad. Latinoamérica es muy distinta al Reino Unido o a Europa, así que naturalmente la música va a sonar diferente. Lo más importante es que se mantenga fiel a sí misma, pero que continúe evolucionando y desarrollándose.

