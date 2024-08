Baúl de los Recuerdos: El día que Depeche Mode hizo playback en México

Según algunos registros disponibles en Internet, la primera presentación de Depeche Mode en México, fue el 3 de diciembre de 1993 en el Palacio de los Deportes, cuando el Devotional Tour llegó a nuestro país. Sin embargo, el dato es erróneo. Tres años atrás, el 22 de marzo de 1990, Dave Gahan, Martin Gore, Alan Wilder y Andrew Fletcher pisaron por primera vez suelo mexicano para hacer un showcase para la televisión.

A finales de los 80, México se encontraba fuera de los circuitos de giras de bandas internacionales. No existía como tal la actual oferta de conciertos y festivales como: Vive Latino, Corona Capital, Ceremonia, EDC, Coordenada, NRMAL, Machaca Fest, Mutek… El Auditorio Nacional no era el recinto de clase mundial que es hoy, el Foro Sol ni siquiera existía, el teatro Metropólitan y el auditorio Blackberry cumplían su rol original como salas de cine. No había como tal una infraestructura que soportara conciertos masivos, promotores interesados en invertir su capital en traer dichos espectáculos a nuestro país, ni apertura gubernamental.

Videos by VICE

En ese contexto, el 19 de marzo de 1990, Depeche Mode lanza Violator, considerado a la fecha como uno de los mejores discos de la historia. Al día de hoy ha vendido más de 13 millones de copias en todo el mundo. El séptimo álbum de la banda incluye tres de los temas más conocidos de toda su discografía: «Personal Jesus», «Policy of Truth» y «Enjoy the Silence».

Como parte de la gira de promoción de Violator, el grupo visitó nuestro país, apenas unos días después de la salida del disco, el 22 de marzo de 1990. La estación de radio WFM, propiedad de Televisa, estuvo a cargo del show que la banda ofreció en los Estudios Churubusco, al sur de la ciudad de México, ante un privilegiado público que no rebasó las 150 personas. Presentación que fue grabada y transmitida por televisión días después.

Gracias a los fieles seguidores de la banda que se dieron a la tarea de grabar y posteriormente digitalizar el programa, hoy es posible ver en YouTube una y otra vez la primera actuación de Depeche Mode en México a principios de la década de los 90.

Depeche Mode “tocó” en los Estudios Churubusco, por así decirlo sólo tres temas: «Personal Jesus», «Enjoy the Silence» y «Policy of Truth». De ese showcase, para sorpresa de muchos, llama la atención ver a los ingleses haciendo playback. Cabe mencionar que dicha práctica era y es muy recurrida en la televisión, no sólo en la mexicana, ocurre en casi todo el mundo. Una versión que justifica la simulación, apunta al cansancio de la banda. Sin embargo, el ver a Depeche Mode haciendo playback no fue motivo de decepción para un sector de los asistentes al show, como lo narra Carlos García, pionero de la música electrónica mexicana, e integrante de grupos icónicos como el extinto Silueta Pálida y Década 2: “Nosotros, el público, estábamos muy cerca de la banda, y a pesar de ser playback, se sintió como concierto en vivo”.

https://www.youtube.com/watch?v=rv6PNTF5wOQ

Por su parte Julián Tamayo, también presente en el show de los ingleses, cuenta cómo fue su experiencia: “A mí me dijeron por el lugar en el que estaba que aplaudiera, pero que no gritara porque se podía meter en la grabación, y nos dijeron que era playback porque la banda estaba cansada. La emoción de un concierto queda muy lejos de eso, era muy frio, tenso”.

Agrega Julián: “De hecho Dave no interactuaba, subió, cantó, dijo adiós y se fue. Subieron a hacer lo suyo. Recuerdo que acababa una canción y apagaban las luces, pero no fue continuo, ni seguido, ósea, no fue una tras otra”.

La transmisión en televisión del showcase de Depeche Mode, incluyó una entrevista con Dave Gahan y Alan Wilder, centrada en temáticas como: el origen del nombre del grupo, sus influencias, la fama y las giras. En la entrevista Dave y Alan hablan sobre su estancia en nuestro país e incluso hacen referencia al temblor que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.

Dave Gahan: Hemos estado aquí como catorce horas, habíamos escuchado mucho de México, de la Ciudad de México en especial. Tan solo estaremos un par de días aquí. Estaría bien pasar un poco más de tiempo, pero tenemos otros compromisos que arreglar, pero lo que hemos visto, la gente, todo está muy bien.

Alan Wilder: Yo esperaba ver más evidencias del terremoto.

A la pregunta de si la banda tiene planes de realizar algunas fechas en México, el carismático vocalista de Depeche Mode explica las dificultades para poder llevar a cabo un concierto ya en forma.

Dave Gahan: Estamos buscando las posibilidades de realizar algunos conciertos aquí, pero aún no se ha determinado nada, depende de los promotores. Es difícil para nosotros venir a tocar, la gente no se da cuenta en realidad lo difícil que es. Tienes que pasar por la aduana y migración, en ocasiones a un día de realizar el concierto te quitan tu visa, y así es. Por eso los grupos no vienen aquí, es demasiado problema.

A 28 años de ese showcase en los Estudios Churubusco, la banda se alista para una gira más en nuestro país el 11 y 13 de marzo, como parte de su Global Spirit Tour 2018. Mientras eso sucede, podemos seguir viendo a Depeche Mode en YouTube haciendo playback.

Alejandro Arámburo está en Twitter @AlexAramburo.

Relacionados: