Bclip nos trae un mix Paria con «música de marihuaneros y viciosos» desde Colombia

Básicamente la música que yo pongo y produzco, es música paria, música de marihuaneros y viciosos, de burros, como son llamados en la costa atlántica colombiana, de eso se trata el mix, es un revuelto, un sancocho de sonidos relegados a lo marginal, algunos con alusión al consumo de bareta y otras sustancias pa’ la mente.

Trap, favela latina, aleteo (circuit colombiano) , reggaeton under , dembow y hasta trance noventero pa’ mi son lo mismo, la fiesta de los coletos, la rumba de la gente chirri de los ghettos de todos lados, con la curaduría de un coleto y costeño sumado al estilo de mezcla de los picós (soundsytems) colombianos.

Videos by VICE

Colombia está hoy más abierta al tema del consumo recreativo de marihuana, aunque aún sigue siendo un tabú, más en la periferia del país ya que en la capital su consumo es más aceptado.

Cuando se prende un leño, aquí o en la china, pa’ mi te montas en uno de dos patines, una película suave de amor y paz en cámara lenta, o, se te activa el maquiavelismo y vas pa las que sea, sin mente… Como los locos…

Yo no fumo regularmente, solo en ciertos momentos donde el modo makia se me activa y me dan ganas de prender, siempre mis mejores trabas fueron de pajarito, es decir producto del smoke mariguanero en el ambiente, esa traba es tan sutil y poderosa que sin darse cuenta te transforma, en mi caso en un supersayayin sin limites.

Hoy día estoy metiéndole duro al lanzamiento, difusión y producción de singles, remixes, riddims y mixtapes de mi sello, Paria, produciendo algunos singles en conjunto con dembowseros dominicanos y champeuos colombianos, también produciendo un disco de latin jazz electrónico con Alfredo De La Fé donde participa Eddie Palmieri, mucha música incidental para series y hasta novelas, un ep de algo así como synthwave urbano con una cantante de salsa rosa, algunos temas para el nuevo álbum de EL FREAKY y explorando un nuevo genero del corazón de la costa de Colombia del cual se desprende un nuevo single de mi banda Boom Full Meke.

Soundcloud

Sigue a Noisey en Instagram