Beats, igualdad y presencia femenina en festivales de Latinoamérica

La historia convencional suele darle protagonismo a ingenieros y músicos que marcaron rápidamente su nombre en la historia de la música electrónica. Robert Moog, Jean-Michel Jarre o Don Buchla son nombres infalibles en los documentos que dan cuenta del crecimiento de la música electrónica y el desarrollo del universo musical que brotó alrededor.

¿Y las mujeres?

Nombres como Suzanne Cianni, Eliane Radigue, o Jacqueline Nova emergieron después de ya muy avanzadas sus obras, o incluso, después de haber fallecido. Hay una serie de desatinos que permitieron que la historia fuera contada de la manera que fue: “grandes hombres logrando hazañas imposibles”. Cosa que hoy en día, y gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas, podemos ver que se está dando un giro a otro lugar.

https://www.youtube.com/watch?v=OgN3_KXv5O8

No es ningún secreto el poderío musical, y el eje de conciencia, que han venido trabajando actos de talla global como Helena Hauff, Paula Temple, The Black Madonna o Catarina Barbieri. El objetivo de este texto no será dar cuenta de estos casos, sino tratar de mostrar cómo estamos en términos de región: lo que está pasando en Latinoamérica con las mujeres electrificando las pistas de baile.

En este mestizo continente encontraremos productoras y DJs moviendo cimientos de sus nichos: podemos encontrarnos con Cashu y Valesuchi en Brasil, Barda en Buenos Aires o Julianna en Medellín. También hay fiestas y colectivos como NOTT (COL), Mamba Negra (BR), Hiedrah (ARG) o Traición (MX), visibilizando y dando cabida a las conversaciones respecto al género en los diferentes troncos del ecosistema musical electrónico.

De igual manera, los festivales son un tema que sin lugar a duda entran en el tema de conversación. Con una participación de hombres DJs estimada en el 74% de los carteles de los principales festivales de Estados Unidos, y solo un 6% de artistas femeninas en el caso de Reino Unido, es evidente no solo una clara dominación masculina, sino una tendencia que deja ver mucho la forma en la cual la industria musical opera, y a quiénes quiere exponer. En Latinoamérica las cosas no van mucho mejor, con un 80% de bandas conformadas únicamente por miembros masculinos.

Es por esto que ya han comenzado a emerger propuestas de festivales con enfoques disruptivos, donde se rompe totalmente con el componente binario que nos rige. Un claro ejemplo de ello es el Ruidosa en Chile, un festival y comunidad feminista que lleva poco más de un año poniendo a las mujeres como las protagonistas del relato sónico, construyendo desde el escenario una perspectiva única y necesaria en este ámbito patriarcal.

Para el caso colombiano, llega un escenario conformado totalmente por mujeres al Radikal Styles, uno de los festivales de música electrónica más icónicos de Colombia. El principal festival de drum & bass, hardcore y hardtechno en el país, ya ha contado en sus pasadas ediciones con las presentaciones de matronas como Miss Djax o DaY-mar, reinas indiscutidas del techno más agreste y voraz.



R.E.T.O.M.A. es el nombre del escenario techno que tendrá este año el Radikal, curado enteramente por el sello Insurgentes. En el mismo podremos bailar con las selecciones de Aleja Sánchez, Julianna, Madgalena, Paula Vélez, RACH, Bluekim, Common Poetry y Lissa, confluyendo así la vieja y nueva escuela del techno en Colombia, como pocas veces se ha visto.

https://soundcloud.com/magdalena_bmr/ana_gartner_aka_magdalena_podcast_2018

Bogotá se verá inmersa en un bloque de beats, anticipándonos a un futuro donde no solo aumente la participación del talento femenino en festivales de música electrónica, pero que además sitúe en el lugar que se merece la mujer dentro de la historia de la música en nuestro país.

Después de todo, fue una mujer quien encendió las primeras chispas de la historia de la música electrónica en Colombia.

Por siempre: gracias, Jacqueline.

* * *

