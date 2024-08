Bebamos Tragos para celebrar la latinidad

Una persona baraja las cartas, todos los participantes deben tener el trago que desean tomar sobre la mesa. La persona más joven del grupo saca del mazo una carta con una trivia o un reto relacionados con la cultura y las tradiciones de Latinoamérica. El que pierde toma. Luego otro jugador saca una nueva carta.

Tragos es un juego que celebra la cultura latina a través de la risa, los desafíos y el alcohol. La idea es que quienes crecieron en familias latinoamericanas en países fuera de la región conecten con su raíces mientras pasan un buen rato.

El juego no ha parado de crecer desde su lanzamiento en 2019 y Carolina Acosta, su creadora, cuenta que está teniendo un aumento de ventas del 224 por ciento durante el encierro.

Una de las características más destacables de este juego es que destina el 10 por ciento de las ventas a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan temas de migración. Durante la cuarentena, por ejemplo, los fondos se han donado a la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), una ONG estadounidense que ayuda a mejorar la vida de jornaleros, migrantes y trabajadores de bajos salarios con recursos esenciales y apoyo financiero.

Carolina nació en Nueva York. Es hija de migrantes latinoamericanos que llegaron a Estados Unidos hace más de 25 años; su madre es colombiana y su padre dominicano. Su primer idioma fue el español, pero más adelante, en la adolescencia, comenzó a desenvolverse en inglés con sus amigos y en el colegio.

No conocía Latinoamérica hasta hace dos años, cuando en su cumpleaños 24 se propuso averiguar más sobre sus raíces y viajar a Colombia. La experiencia le gustó tanto que decidió instalarse en Medellín y en Bogotá junto a jóvenes de diferentes países.

Fue en ese viaje donde comenzó a gestarse Tragos. Le ha ido tan bien desde que lo lanzó que hace pocos meses renunció a su trabajo como diseñadora gráfica para dedicarse de lleno a su emprendimiento. Confiesa que no da abasto con la cantidad de pedidos y que tiene una gran ambición de continuar en esta industria del entretenimiento que recoge costumbres y culturas.

VICE: ¿Cómo surgió la idea de unir trago y cultura latinoamericana en un juego de mesa?

Carolina Acosta: Al regresar definitivamente a New York empezamos a pensar, junto con un amigo coreano, la manera de crear un juego de cartas basado en nuestras experiencias en Colombia. En ese viaje nos habíamos divertido muchísimo y quisimos encontrar la forma de difundir esa alegría. Él pensó que sería a través del trago, yo le ofrecí el diseño de la marca y el diseño de las cartas. El arreglo fue el siguiente: yo lo ayudaría a crear un juego de mesa para que él pudiera mostrarle a su gente cómo había sido la experiencia de viajar a Latinoamérica, pero con la condición de crear la versión en spanglish si nos iba bien en las ventas de la versión asiática. Y así fue, trabajando remoto, con la ayuda de amigos y familia, fui pasando a esta versión y lo llamamos Tragos.

¿No existe ningún antecedente de este tipo de juego?

No. Este es el primero oficial. No conozco muchos juegos con orígenes en Latinoamérica creados con la intención de celebrar la cultura y tomar. Honestamente es difícil encontrar una forma de reconectarse con las raíces a través del entretenimiento. Para eso existe Tragos, para celebrar la latinidad.

¿Qué relación tiene el juego con tus raíces?

Toda mi vida me rodeé de gente similar a mí; es decir, que se había criado en Estados Unidos pero tenía padre y madre latinoamericanos. Fue a ellos a quienes llamé en un principio para que me ayudaran a llevarlo a cabo y pensar ideas. Quería hacer un juego que se relacionara con mi historia; es decir, la de una persona que no estuvo del todo integrada en una cultura en particular pero que se siente parte de. Mucha gente de mi generación habla español, tienen raíces latinas pero no se sienten del todo integrados. Entonces la idea del juego es divertirse, relacionarse, aprender sin ser de un país determinado.

¿Pensás que la cultura latina es muy diferente a la cultura estadounidense a la hora de beber?

Los juegos que jugué en Latinoamérica son juegos típicos que conoces en la universidad, con cartas tradicionales o prendas. En realidad tiene mucha base de lo que viví en mi adolescencia en New York. Todos a los 20 jugamos a lo mismo, estando en fiestas o ahora mismo estando en casa por la cuarentena. La única diferencia que he notado es que los latinos empiezan a beber más temprano.

¿Una persona de cualquier nacionalidad podría jugar Tragos?

Todas las cartas tienen que ver con algo latino. Si yo juego con alguien que no es latino voy a sentir esa diferencia porque hay muchas cosas que solamente los latinoamericanos conocen: costumbres, palabras, supersticiones… Siempre hay para conocer un poco más sin sentir la presión de ganar o perder, solo se trata de tomar y reírse.

¿Por qué decidiste añadirle al juego un componente de donación?

Es algo que siempre he querido hacer en cualquier lugar donde he trabajado. Cuando fui a Colombia vi la necesidad de algunos pueblos, trabajé unos meses como voluntaria ayudando a ciertas comunidades donde construí casas con otras personas; lo viví como una gran experiencia y sé que es necesario. Entiendo que hay mucha gente que necesita ayuda y que todas las compañías pueden donar y ayudar a cualquier comunidad. La primer organización con la que hice alianza ayuda a estudiantes indocumentados y les da recursos para que todos puedan ir a la escuela; a muchos estudiantes que están sin papeles se les dificulta el acceso a la universidad. De hecho tuve una amiga a la que le pasó eso mismo.

Desde un principio el 10 por ciento de las ventas las he ofrecido a organizaciones benéficas cada mes. Hasta ahora Tragos ha donado más 15 mil dólares a distintas organizaciones relacionadas con la inmigración latina en Estados Unidos.

¿Cuál es la problemática actual que más te preocupa? ¿A qué causa querés contribuir con el dinero que genera el juego?

Ahora estamos haciendo una campaña en relación al Covid-19 para ayudar a trabajadores laborales que no tienen papeles, que no están contratados en blanco, entonces no pueden recibir la ayuda del gobierno. Ellos serán los más afectados por un tiempo, pero todos los días hay algo nuevo, me gustaría ayudar dentro el ámbito educativo y darle aún más difusión.