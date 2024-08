Bebés en portadas de discos, ¿cuál es tu nene favorito?

Si mi memoria no falla, el primer disco que pedí a mi madre fue el 1984 de Van Halen, eso debió haber sucedido muy cercano a la fecha de lanzamiento del sexto disco de la banda de Pasadena, California. Recuerdo claramente que el disco lo compramos en un supermercado, sí, ahí junto a la sección de ‘frutas y verduras’. En ese tiempo en el Distrito Federal por supuesto que había tiendas de discos pero las ediciones nacionales podían encontrarse en supermercados o tiendas departamentales.

Cuando escogí el disco debí haber tenido menos de diez años y no tenía idea que Van Halen era una banda de rock blanquísimo formada por los hermanos Eddie y Alex junto con su carismático vocalista: David Lee Roth. En el 1984 aparecen los clásicos de Universal Stereo «Jump» y «Panama» y ambas rolas contaban con videos que estaban en alta rotación en la Televisión Musical. El célebre videoclip de «Jump» mostraba a David en ‘leotardo’ lanzando patadas en el aire: simulando una especie de ejercicios aeróbicos de alto impacto. Por otro lado se dice que las fuerzas invasoras gringas usaron «Panama» en los grandes parlantes que colocaron durante el asedio a La Comandancia en la víspera de la captura de Manuel Noriega: dios bendiga a los Estados Unidos de América.

Vamos el 1984 es un clásico del rock de aerosol pero lo que llamó mi atención fue que en la portada aparecía un pequeñito con alas de ángel acodado en una barra (?) y sosteniendo con la mano derecha un cigarrillo. Frente al angelito y sobre la barra aparecen dos cajetillas apiladas: una de cigarrillos ‘rojos’ y otra de cigarrillos ‘light’ de la marca que fuman los vaqueros en la pradera mientras conducen al ganado a pastar. Un ángel fumando en la tapa de un disco de rock duro: yo me quería ir al infierno y ese disco era mi pasaporte.

Como he comentado antes, las tapas de discos forman parte de la obsesión nerd de los que compran vinilos y existen elementos que han aparecido de manera constante en las tapas de discos de música popular desde mediados del siglo pasado. Uno de esos elementos son los bebés o niños muy pequeños y mi primer contacto con esa mitología fue el disco ya mencionado.



En ese universo de bebés en portadas de discos podemos recordar varios ejemplos muy famosos: Nevermind de Nirvana en donde aparecía un bebé dentro de una alberca en una postura en la que parecía estar al acecho de un Jorge Washington que se encuentra en el agua colgando de un anzuelo para pescar.

De esa misma era podemos recordar el Pablo Honey de Radiohead en el que aparece el rostro de un bebé enmarcado por esas galletas horrendas cubiertas de ‘chochitos’. El debut de la banda inglesa incluye otro nuevo clásico de Universal Stereo y de una generación de deprimidos con bajísimos niveles de autoestima: «Creep». Una portada por demás aburrida como el resto de la obra de esos chicos.

Dentro del hip hop existen varias portadas con bebés y niños pequeños. Dentro de las más recordadas podemos mencionar el clásico del hip hop noventero Ready To Die de Notorious B.I.G. que debe ser considerado como uno de los discos más influyentes dentro del hip hop y que incluye varias novelas de cuatro minutos narradas por Christopher Wallace. En la portada aparece un nene sentado en un fondo blanco con un afro reluciente y perfectamente esponjado. Biggie nació listo para la complicada que iba a llevar que culminaría con esos cuatro balazos que se alojaron en su pecho aquella noche de marzo en Cali.

El Illmatic de Nas también también de 1994 muestra en la portada a un pequeño Nas de siete años y en cuyo fondo se pueden apreciar multifamiliares que forman parte del paisaje urbano de Nueva York y que también forman parte de la imaginería del hip hop. Existe de hecho un debate y controversia acerca de las portadas del Ready to Die y el Illmatic. Raekwon en su celebrado debut Only Built for Cuban Linx… inició las hostilidades sugiriendo que la portada de Biggie estaba inspirada (por llamarlo de alguna forma) en la de Nas.

En el 2013 Drake presentó su Nothing Was The Same con dos versiones para la portada. En una de ellas aparece un bebé Drake de perfil usando un afro con una peineta engarzada con un cielo azul de fondo. Las comparaciones con el los dos discos mencionados antes no se dejaron esperara. Esa no fue la única vez que Drake usó algún elemento de tradición en las portadas de discos: en su More Life aparece su padre sentado en una silla de mimbre. La silla de mimbre es otro elemento constante en la mitología de las tapas de discos que no revisaremos en esta ocasión.

Finalmente la tapa con bebés más famosa tal vez sea la del Siembra de Colón y Blades original de 1978 editada, por supuesto, por Fania. La más famosa de las colaboraciones entre el puertorriqueño y el panameño incluye el clásico «Pedro Navaja», «Plástico» y «María Lionza» que han sido ampliamente referenciadas y sampleadas en la música popular. La portada tiene a cuatro bebés en pañales sobre un fondo blanco enmarcado por flores y vegetación coronada por una especie de arcoíris con diferentes tonalidades de café: Poder café, poder latino.

¿Cuál es su bebé en portada favorita?

