Beck está componiendo nueva música para ‘Roma’ de Alfonso Cuarón

Pocas películas han generado tanto ruido en meses recientes como Roma, el trabajo más reciente del Alfonso Cuarón. El filme comenzó a crear expectativa tras firmar un lucrativo acuerdo con Netflix que lo dejó fuera de Cannes, pero también por ser uno de los largometrajes mejor recibidos de 2018, ganando incluso el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Para llevar la expectación a otro nivel, Beck colgó una foto a su Instagram con la partitura de una canción de su autoría que lleva como nombre “Roma”. En el pie de foto, escribió

“grabando orquestaciones para la película Roma de Alfonso Cuarón que saldrá pronto”.

No queda claro si la canción formará parte de la banda sonora de la película –lo cual parece prácticamente imposible–, o si se trata de una composición que tendrá fines de otro tipo, ya sea promocionales o de difusión de la película.



Ya en el pasado Beck ha incursionado en el cine a través de canciones incluídas en filmes de distinta naturaleza que van desde Scott Pilgrim vs. The World, hasta Annie, A Life Less Ordinary y The American Epic Sessions. Su padre, el también músico y arreglista David Campbell, ha dedicado gran parte de su vida al trabajo en cine.

Roma está prevista a ver luz pública en algunos cines de México, Los Ángeles y Nueva York el 21 de noviembre, para llegar a Netflix unas semanas después.

