Ser cliente habitual en un bar es bueno para tu salud

A medida que la tecnología sigue evolucionando, también lo harán los entornos en los que bebemos alcohol.

Claro, los bartenders robot pronto estarán sirviendo bebidas diseñadas o fabricadas por computadoras, pero nunca habrá un verdadero sustituto de la interacción humana en pubs y bares poco iluminados.

Lo sentimos, Drinky, compañero de tragos robótico que combate la soledad, pero la investigación llevada a cabo por el Departamento de Psicología Experimental de Oxford y encargado por los conservacionistas de pubs, CAMRA (Campaign for Real Ale) ha confirmado la verdad humana básica que cualquier cliente regular de un bar ya conoce.

En un estudio titulado «Friends on Tap: The Role of Pubs at the Heart of Community«, un equipo de psicólogos y antropólogos observaron los beneficios físicos y psicológicos de ir a un bar de forma regular, y esos beneficios parecen ser muchos.

En concreto, el equipo encontró que las personas que viven cerca de un pub local tienden a tener más amigos cercanos «a quienes pueden llamar por ayuda», y en general son más felices y tienen más confianza en los demás que los que no.

«La amistad y la comunidad son probablemente los dos factores más importantes que influyen nuestra salud y bienestar. Hacer y mantener amistades, sin embargo, es algo que se tiene que hacer cara a cara. El mundo digital simplemente no es un sustituto», dijo el profesor Robin Dunbar en un comunicado de prensa. «Dada la creciente tendencia de que nuestra vida social sea en línea en lugar de cara a cara, tener lugares accesibles y relajados donde la gente pueda encontrarse con viejos amigos y hacer otros nuevos se vuelve cada vez más necesario».

En otras palabras, el bar local podría ser uno de los últimos bastiones de interacción humana significativa en una época cada vez más digitalizada. Pero los beneficios de beber regularmente no son solo sociales, y el estudio hizo hincapié en que el consumo de alcohol puede mejorar la capacidad cognitiva y algunos aspectos de la salud.

«Directa e indirectamente (al permitirnos encontrarnos cara a cara), el consumo moderado de alcohol también nos permite construir amistades y crear un sentido de comunidad», dice el estudio. «Y hay evidencia considerable de que el tamaño y la calidad de la red social tiene efectos dramáticos en la salud, el bienestar, la felicidad e incluso la supervivencia».

Esto está muy lejos del estigma «barfly» normalmente asociado a ser un cliente habitual en un bar. Pero antes de salir y utilizar esta investigación como una excusa para beber incondicionalmente, vale la pena mencionar que la investigación de Dunbar viene con algunas advertencias. Para empezar, la moderación es clave, ya que el consumo de alcohol más allá de un nivel moderado redundará en detrimento de los beneficios psicológicos o sociales.

También, tan contrario a la intuición como pueda parecer, los bebedores de la ciudad, a pesar de beber en grandes grupos sociales, en realidad están teniendo conversaciones significativamente más cortas y están menos comprometidos dentro de sus interacciones.

Aún así, los resultados generales de la investigación parecen indicar que los bares y pubs locales pueden estar ofreciendo un servicio mucho más importante que solo emborrachar a la gente: podrían ser una parte crucial de nuestro tejido social. «Si podemos convencer a la gente de que deje sus teléfonos inteligentes y baje al bar a hablar los unos con otros», concluyó el estudio de Oxford, «es probable que tenga efectos dramáticos en la salud y el bienestar, así como en la cohesión de la comunidad».