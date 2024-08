Bejo estrena su primer larga duración y ¿se cambió el nombre?

Decir que Bejo es un caso raro en el rap en español actual sería una atenuación, sobre todo si consideras que no salió de la nada. Bueno, salió de las Islas Canarias pero en menos de un año sus rimas tropicales y playeras empezaron a sonar por toda Hispanoamérica. Después de un par de promesas ambiguas, por fin tenemos su mejor disco y un posible cambio de nombre para el canario. Esto es Hipi Hapa Vacilanduki del artista anteriormente conocido como Bejo, ahora conocido como Bejito. Su amor por los diminutivos cruza fronteras, y nos toca el corazón.

Fuera de su look y su flow, Bejito tiene la peculiaridad de ser un rapero que explotó por sus videos: sin tener siquiera un EP bajo la manga ya tenía más de 20 millones de vistas su canal de YouTube. Varios de los temas de estos videos vienen en este primer álbum incluyendo la seminal «Mucho» y su contraparte «Poco«. En total 6 pistas son nuevas y las otras 6 salieron de su catálogo de videos, pero esto no hace que el álbum se sienta viejo: al contrario, todos estos tracks encajan perfectamente entre sí.

Videos by VICE

Lo que hace que las canciones de Bejo no se sientan viejas es que es un letrista tan habilidoso que rara vez se repite, es casi imposible entrarle a corear sus canciones sin horas de intento y error. Hipi Hapa Vacilanduki exige varias vueltas para agarrar las referencias a Cantinflas y Steve Urkel, o el sampleo de «Deep in it» de St. German. Vale la pena intentar entender qué tanto está diciendo, aunque mucho sea auto-mame que presume la unicidad de su estilo. Y en esto tiene razón, nadie la rompe como Bejito. Por último recordar que en Bejo se cumple uno de los axiomas más importantes del rap: que no tiene que ser de nada, para ser bueno.

Dale play a una de las apuestas más finas del rap en español para 2017.

Sigue a Noisey en Facebook.