Tus vacaciones serán un after permanente

Solo te acordarás de la mitad de lo que te ha pasado durante estas vacaciones. La otra parte te la has pasado de after en after y tiro porque me toca. En un momento de lucidez te plantearás si no has estado perdiendo el tiempo, si tiene razón tu madre y deberías madurar de una vez. Llevas varios años haciendo lo mismo y creyendo que eso mola aunque en el fondo sabes que lo haces porque no tienes un plan mejor. De repente tu vida es triste y lúgubre y lo único que te llena es lo de siempre. Por algo eres un animal de costumbres.