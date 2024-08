Tranquilas, chicas: Bertín Osborne dice que en España nos va muy bien

Bertín se ha calentado. Llevaba días difíciles después de que se viralizara un vídeo en el que hablaba de que el feminismo en España no tenía sentido porque las mujeres ya tenemos los mismos derechos de los hombres y como era de esperar le cayó una buena en redes. Y claro, el presentador se calentó y se vio en la obligación de hacer un pequeño parón entre montería y paseo a caballo para grabar un vídeo aclaratorio.

En España 50 mujeres son asesinadas y 1.000 mujeres son violadas al año. Dice Bertín Osborne que el movimiento feminista no tiene sentido en nuestro país. Esto es la base del machismo estructural que acaba con mujeres asesinadas. pic.twitter.com/9Te2wY4vLn — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 19, 2019

Para aclarar que lo piensa, que lo sigue pensando, vaya: las mujeres ya tenemos en España los mismos derechos que los hombres, así que a luchar por los derechos de la mujer a Kuwait, putas locas, que allí “las hacen de ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas” (sic).



Porque en España ya tenemos, dice Bertín, mujeres en puestos de poder: vicepresidentas del Gobierno, juezas, ministras, presidentas del Senado, del Congreso, alcaldesas… Por tener tenemos hasta futbolistas y boxeadoras, Guardias Civiles y militares -esto también lo dice, con el dedito apuntando a cámara- y es verdad: las mujeres en nuestro país tenemos los mismos derechos fundamentales que los hombres. A Bertín lo que es de Bertín.

https://twitter.com/BertinOsborne/status/1164207210429407232

Pero también tenemos otras cosas, como miedo a volver solas a casa por las noches, a pesar de que España no es uno de los peores países para volver a casa sola por la noche siendo mujer. Miedo a que nos maten, como a las 40 mujeres que ya han asesinado este año y miedo a que nos violen. Que tengamos, de iure, los mismos derechos que los hombres no significa que los tengamos de facto, o no siempre. Y si los tenemos, Bertín, es precisamente por eso que dices que no es necesario: la lucha feminista. Si lo estamos es por años de lucha y por mujeres como Concepción Arenal, Federica Montseny, Clara Campoamor o Victoria Kent.



Dice Bertín que somos unas indocumentadas, unas feminoides de pancarta y subvención y que vayamos a la embajada de Irán a protestar porque a las mujeres las lapiden, las vistan “como brujas” y las obliguen a salir acompañadas de un macho, y probablemente lo diga porque es verdad que de tanto en tanto alguien echa mano del relativismo cultural para justificar y pasar por alto el machismo que viene de más allá de nuestras fronteras, como el partido socialdemóctata holandés, que el Día del Orgullo se puso a reivindicar el burka. Bravo.

Dice Bertín que luchemos contra la mutilación genital femenina y dejemos de dar la turra con lo que pasa aquí en España porque, joder, no es para tanto, pero se olvida de decir que si no es para tanto es gracias a la lucha feminista. Y sí, hay mujeres en otras partes del planeta con bastantes más problemas y bastantes menos derechos por el simple y mero hecho de haber nacido mujeres. Y hay que luchar con ellas y por ellas, claro. Pero Bertín, ¿acaso es incompatible?

Dices, Bertín, que nadie tiene el valor de rebatirte con argumentos el hecho de que en España las mujeres tengamos los mismos derechos fundamentales que los hombres y claro que no, nadie lo tiene. Porque lo que dices es verdad, Bertín. Pero lo que callas, lo que no dices, no es por ello menos verdad.

