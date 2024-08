Besos en la Ciudad de México

Este texto fue publicado originalmente en abril de 2016.

En los besos es donde todo empieza: noviazgos, sexo, amantes, matrimonios, divorcios, hijos y muerte.

Las parejas mexicanas tienen una tendencia a las muestras de afecto en público que supera con creces los usos y costumbres de otros países, incluso los latinos. En México puedes ver parejas besándose en todas partes, incluso en el transporte público repleto de gente, entre empujones, calor y gritos.

Creo que la Ciudad de México se compone de dos tipos de personas: las que no paran de besarse en la calle, y las que se sienten muy incómodas al verlo. Parece como si un día le hubieran dicho a todos que besarse en la calle estaba permitido y muchos empezaron a hacerlo sin misericordia.

Me he fijado que la gente aquí pega las bocas sin mover los labios, no terminan de besarse bien, no consiguen arrancar y encima tienen los ojos abiertos. ¡Por favor no! Ya que no les importa besarse en público, al menos háganlo bien.



A 10 meses de haber realizado el proyecto, cinco de las parejas se separaron. Quiero que los que participaron (un total de 21 parejas) conserven este recuerdo, porque aunque no estén juntos en el futuro, su beso existirá para siempre.