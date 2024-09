Estos tracks hacen honor a la influencia del reggae en el techno

Los fans del techno y del reggae son por lo general dos estirpes distintas, por lo menos en el exterior. Pero en su último álbum, Kalaatsakia, lanzado en The Bunker New York, Gunnar Haslam encontró en los ritmos caribeños mucha inspiración –sintetizando su techno cerebral con reggae, dub y ritmos de dancehall para lograr un brillante –y a veces, desorientador– efecto.

Aquí abajo, el artista de Brooklyn nos describe ocho de sus tracks de 4×4 favoritos con distintivas características caribeñas. –Michelle Lhooq

El Reggae y el house/techno tienen una larga y compleja historia juntos, y ¿por qué no habrían de tenerla? Ambos géneros están en constante evolución y mirando hacia el futuro y han estado siempre acompañados de un discurso cultural.



El dancehall en el Reino Unido ha influenciado muchos géneros alrededor del él a lo largo de la historia, y se ha infiltrado en la música dance predominantemente a través del hardcore y jungle en los 90s. Mientras tanto, la influencia del reggae en Alemania puede ser primordialmente atribuida a Moritz Von Oswald y Mark Ernestus, especialmente la tienda de discos berlinesa Hard Wax, que aún mantiene una de las más finas selecciones de reggae y techno y Europa. Y aquí en Nueva York, el reggae y el house siempre estuvieron sujetos a las hibridaciones que normalmente suceden en esta ciudad.

Lo que me resulta Lo que me resulta más fascinante sobre estas historias compartidas, no es tanto los aspectos sonoros que permearon del reggae al house y al techno, sino como sus ideas se han mezclado en la cultura dance.

Los discos de dancehall venían en los 70s y 80s típicamente venían con ambos, un Lado A y una versión a la vuelta que de alguna manera le daba una nueva vida a los elementos originales del track– cambiando la atención hacia el productor y su consola para mezclar.

La idea del dub mix, en este punto, se ha convertido en un concepto de la música dance bastante establecido.

Lo que sigue son 8 tracks de mis favoritos. Cada uno, de su propia manera, marcan la influencia del concepto del dub y como ha fertilizado el house y el techno.

1. Actress – «Wee Bey»

Estos fueron los mejores momentos de Actress, si me lo preguntan. Amo como su música se pone maniaca y salvaje, «Wee Bey» es un track esencial.

2. Newworldaquarium – «Lovin U»

Uno de mis favoritos de todos los tiempos. Recuerdo encontrar esta canción mientras vivía en Paris tratando duro de entrar a NWAQ. Puede sentirse eterna y neblinosa.

3. Pan Sonic – «Sykkiva / Throbbing»

El amor de Pan Sonic al dub viene desde ángulos muy obtusos de su catálogo, pero nunca tanto como aquí. El reciente álbum de dub de Ilpo para Mego continúa esta exploración. Mientras que a Mika, todavía estoy batallando en digerir su trágico fallecimiento. Un reciente mix de Mika tocando álbums de dub en 1998 ha estado repitiéndose una y otra vez en mi casa.

4. Karen Gwyer – «Common Soundproofing Myths»

Algo dentro de los ritmos de Karen se han sentido siempre muy reggae para mi, especialmente como detenidamente ella estructura y hace un viaje con cada elemento de sus tracks. Esta es una gema.



5. Ra.H – «Spacepops»

La disquera de Morphosis, Ra.H Records siempre tuvo ese enfoque dubby. Uno de sus Lados B, «Spacepops» realmente la rompe con el CR-78 y el sample de «Congoman» el mega clásico de The Congos, llevando la cosa a un total caos de ecos. Donato Dozzy y su remix han tenido mucha atención pero Rabih con el RE-201 es totalmente el vencedor.

6. Basic Channel – «Quadrant Dub I»

Basic Channel son obviamente unos de los mejores introduciendo los conceptos del reggae y sus sonidos al techno, especialmente con la disquera Rhythm and Sound. Pero empezaron con las ideas de que largos dub mixes llevados al house y al techno en 1994 con los increíbles dubs de Quadrant en «I’m Your Brother».

7. Bobby Konders – «Massai Women»

Una casi perfecta muestra del house de Nueva York, definitivamente una de las mejores de Nu Groove –una que ha sido sampleada hasta la muerte y aún así no cansa. Konders fue primero un productor de dancehall y tradujo ese conocimiento a este increíble pedazo de house-dub.

8. Bookworms – «African Rhythms»

Casi una versión moderna de el ámbum de Konder que marqué arriba y que ya es un clásico en Nueva York.

Kalaatsakia de Gunnas Haslam se lanzó a través de The Bunker New York.