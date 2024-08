Esta activista por los animales se ha pasado dos años fotografiando cacerías y monterías

En 2013, Ruth Montiel, fotógrafa y activista por los derechos de los animales empezó a trabajar y a investigar sobre la caza. “Ya en este año hice un primer trabajo de ámbito urbano sobre los espacios destinados a esta práctica, pero sin una acción concreta que detonara mi decisión de tratar la opresión animal a través de la caza. En esta búsqueda me encontré que desde el ámbito del arte contemporáneo apenas había trabajos que la investigaran y cuestionaran. Menos aún desde la fotografía y el fotolibro, del que solo conocía La caza del lobo congelado, de Ricardo Cases. Así que en 2016 empecé a trabajar en Bestiae“, explica.

En 2017 y gracias a las Propuestas Vegap 2017 pudo producir Bestiae, un proyecto artístico que consta de un vídeo, dos piezas escultóricas y un fotolibro. Todas ellas son el resultado de dos años de monterías y cacerías en los que Ruth ha querido analizar y plasmar “la dominación masculina sobre el animal y cómo esta se relaciona a través del género, el arte, la guerra y la enfermedad”.

Videos by VICE

Para hacer Bestiae tuviste que pasar mucho tiempo en cacerías y monterías, acompañando a cazadores. ¿Cómo llegabas hasta ellos?

He podido acompañar a distintos grupos de cazadores a través de personas cercanas que conocían a alguno y que a su vez me ponían en contacto con otros. Mi relación con ellos era de trabajo. En todo momento sabían que estaba allí para hacer fotos y documentar la práctica de la caza tal y como ellos la ejecutan. En muchos momentos me explicaban las cuestiones técnicas y morales por las que la practican.

¿Cómo te sentías tras la cámara, como activista por los derechos de los animales además de como fotógrafa?

En situaciones de estas características lo que se agolpa detrás de la cámara es una situación de nerviosismo constante que toca aplacar a través de distintos mecanismos. En mi caso, creando una desconexión emocional para centrarme en la recopilación impulsiva de información y material gráfico. Ser testigo en primera fila de esta práctica te hace ver que que hay una gran gama de grises pero, al mismo tiempo, te hace más cruda la injusticia hacia los animales, tanto los cazados como los que se usan para la caza.

Y, ¿cuáles fueron tus conclusiones después de todos esos meses de documentación y trabajo?

Bestiae se divide en cuatro partes que abordan la dominación masculina sobre el animal y cómo esta se vincula con el género, el arte, la guerra y la enfermedad. Junto con los textos de Catia Faria, filósofa, Carmen Dalmau, historiadora de arte y Estela Díaz, investigadora, se complementa la investigación fotográfica con sus diferentes campos de estudio. Mis conclusiones son claras en lo que respecta a la necesidad urgente de erradicar esta práctica y apoyar con recursos económicos el control de especies a través de la esterilización.

¿Hay algún prejuicio, algún pensamiento que tuvieras antes de realizar este proyecto sobre la caza del que te hayas deshecho?

Como he ducho antes, el pasar dos años acompañando a cazadores e investigando sus conductas abre una gama de grises y deja sin respuestas algunas preguntas que me siguen rondando la cabeza. Sin embargo, hay realidades que no han cambiado en mi manera de pensar y, de hecho, algunas se han reafirmado.

Y al contrario, ¿has descubierto alguna realidad que desconocieras relacionada con este ámbito que te haya dolido o impactado especialmente?

No importa que a mi me duela más o menos, lo que importa es lo que le duele a los animales que forman parte de manera directa e indirecta en esta costumbre arcaica y lejana de una sociedad evolucionada.

Lo rural ha sido, en contraposición a lo urbano, considerado muchas veces lo arcaico y lo poco evolucionado en el imaginario colectivo y la caza, a la que te refieres de esa forma, tiene que ver con lo rural. ¿De qué manera has retratado el rural en este proyecto? Es decir, desde las ciudades, en los ámbitos urbanitas, estamos muy poco acostumbrados a pensar en la caza y sus rituales y cuando lo hacemos nos acercamos a ella frecuentemente con rechazo, pensándola como parte de una mentalidad atrasada y bárbara mientras que compramos carne envasada en plásticos que ha sido producida en granjas industriales sin mayor problema.

En Bestiae no entro en las diferencias de lo urbano y lo rural. Es más, no pretendo hacer ningún tipo de apología territorial en lo que a la caza se refiere. Evidentemente esta práctica se ejecuta en ámbito rural y cierto es que entre ellos mismo tienen luchas internas entre los cazadores defensores del rural (como muchos se consideran) y los señoritos de ciudad (cazadores urbanos).

En cuanto al apunte que haces sobre que consumimos carne envasada en plástico, esta no solo proviene de granjas industriales, sino también de aquellas denominadas “ecológicas”. A mi modo de ver, esto no dista de si eres una persona del ámbito rural o urbano, yo misma procedo de ese entorno y vivo entre la ciudad y el pueblo, por lo que puedo percibir que en cuestiones de explotación animal, en ambos espacios impera el especismo.

¿Cuáles han sido tus reflexiones, tras realizar este proyecto, sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza, sobre cómo somos con/contra ella?

Creo que se podrían resumir en una palabra: dominación. Somos una especie que con tal de seguir con nuestros privilegios no dudamos en dominar y explotar a todas las demás especies que habitan en el planeta. Esto es muy desesperante ya que, si no tenemos problema en dominar a nuestra misma especie por cuestiones de género, raza o clase social, ¿cómo conseguir que nos preocupemos por otras especies con las que apenas generamos empatía? Quiero pensar y trabajar en la idea de que podemos crear nuevas maneras de relacionarnos entre nosotras y con las demás especies que no se basen en la explotación, sino en la colaboración.

En el Verkami del proyecto hablabas de la caza como “un problema social” sobre el que es necesario “trabajar desde la investigación y las humanidades”. ¿Por qué es la caza un problema social y por qué es necesario trabajar sobre él desde la investigación y las humanidades?

La caza es principalmente un problema para los animales que la están sufriendo. En consecuencia es un problema social debido a que una gran parte de la sociedad la desaprueba por empatía hacia los animales, razones medioambientales, restricciones de movilidad (no se puede pasear ni disfrutar los montes ni bosques cuando son días de caza) y territorial que conlleva (más del 871% del terreno español está destinado a la caza ).

La investigación es vital para seguir desmontando los argumentos defendidos desde el ámbito de la caza, que hoy ya no tienen consistencia ni justificación, demostrando que hay otros modos de convivencia con los animales denominados “salvajes” sin tener que matarlos . Por otro lado, las humanidades aportan conocimiento y herramientas para que nuestra sociedad siga mejorando, y sin duda, aquella que cuida y convive pacíficamente con las demás especies de este planeta, es mucho mejor.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.