Beyoncé y Jay-Z quieren que sus fans sean veganos

Hace cinco años, Jay-Z y Beyoncé le tomaron la palabra a su amigo, el fisiólogo Marco Borges, y se embarcaron en una aventura dietética que duró 22 días –el 22Days Challenge–. A partir de ello, los Carter cambiaron progresivamente su régimen alimenticio pasando por momentos de veganismo espontáneo como la preparación de mes y medio que llevó a cabo la Queen B para Coachella 2018, llegando a la actualidad en donde parecen haber adoptado el verde como base de su alimentación.

Y como parece que una de las vitaminas incluidas entre tanta verdura es el adoctrinamiento, Bey y Jay quieren que sus fans también adopten el veganismo, tal como lo han intentando básicamente todas las celebridades veganas del mundo.

En la introducción que los Carter escribieron al libro The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World de Marco Borges, la pareja dio detalles de su acogimiento al veganismo y de sus intenciones por ver a cada vez más gente dejando los productos animales de lado. “Tener hijos ha cambiado nuestra vida más que cualquier otra cosa. Solíamos pensar en la salud como una dieta –algunas nos funcionaban y algunas no. Pero cuando comenzamos a percibir la salud como verdad y no como dieta, compartir esa verdad y nuestro estilo de vida se convirtió en una misión”.

Desde luego pretenden que todo se trate de una conversión progresiva, pues se trata de un asunto con “un profundo impacto en nuestra salud y medio ambiente”. “Todos tenemos la responsabilidad de preocuparnos por nuestra salud y la del planeta. Hagámoslo juntos. Hagamos de esta misión un movimiento. Convirtámonos en ‘The Greenprint’”, escribieron.

