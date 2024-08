Biblioteca musical de los tenis​

Artículo presentado por Falabella.



Adidas Stan Smith, Filas, Diadora, Asics, Ewings y Nike Huarache. En 1999, con su canción “Sneakers” (producida por el legendario Pete Rock) Raekwon le rindió homenaje a estos y más tipos de algo que lo apasionaba casi tanto como la música: los tenis. En este corte de Immobilarity, su segundo álbum, el rapero de Wu-Tang Clan se declaró un fanático con varios miles de zapatillas deportivas ¿Exagerado? Quizás. Pero quería tenerlas todas, cada una distinta y especial a su manera. No era un tema racional sino de pasión: como lo dijo Nas en “NY State of Mind”: “soy un adicto a los tenis”.

Un buen par de tenis, como dice Prodigy de Mobb Deep en “Rare Species (Modus Operandi)”, puede dar exclusividad y estatus a quien los calza. Las zapatillas funcionan como la base donde empieza la identidad, los cimientos sobre los que va toda la ropa; son esenciales. Y todos los sabemos, incluidos los músicos, que han hecho de los tenis un elemento para presumir tanto o más como un buen juego de palabras o una buena instrumental.



Algunas canciones son específicas en su amor por una marca: el grupo de Nueva York Run DMC presentó “My Adidas” en 1986, roqueando en el video unas Adidas Superstars, una suerte de inicio al idilio eterno entre el rap y los tenis, que todavía se mantiene. Como contaba DMC en la canción, sus Adidas lo acompañaban en escenarios y cuando pisaba arenas en otros países, eran parte de él. En Colombia, Sison Beats publicó en 2016 “33 Hi Top”, anunciando así su gusto por ese estilo de tenis de Ewing Athletics, a las que un gigante del underground como Roc Marciano también había declarado su amor.



La relación entre tenis y música es tan amplia que es imposible de abarcar totalmente. Acá haremos un esfuerzo por resaltar algunos de los tenis más icónicos y su vínculo con la música:

Converse Chuck 70

Si hablamos de estilo clásico hablamos de las Converse. Empezaron en 1917, y las Converse Chuck 70 retoman la esencia y le añaden un poco de estilo setentero y mayor comodidad. Las Converse golean con su versatilidad: las han usado rockeros, raperos, estudiantes y deportistas. Su estilo es seguro, no necesita hacer ruido para brillar, funcionan en cualquier contexto. El año pasado, Converse se alió con Tyler, The Creator para que él rapero y músico sacara su propia versión de los Chuck 70. Son perfectas para él, que es cercano al rap, pero siempre ha tenido múltiples intereses.

Converse Chuck Taylor All Star

En los videos a blanco y negro de los inicios de la NBA hay un común denominador en los pies de los jugadores: casi todos usaban unos Chuck Taylor All Star. La bota alta protegía el tobillo, pero eso no impedía que los jugadores que usaban los Chucks fueran ágiles y corriera con facilidad por toda la cancha. Esta es la apuesta clásica de Converse, y se mantuvo predominante en la NBA por varias décadas. En los años 80, las dos caras más visibles de la NBA, Larry Bird y Magic Johnson, usaban este modelo. En honor a la vida callejera del oeste de Estados Unidos, donde son omnipresentes, Mack 10 sacó en 2005 “My Chucks”, una canción, obvio, sobre sus Chucks. Es el lado más agresivo de estas zapatillas: Mack 10 afirmó en este tema que también eran las que usaban los gánsteres.



Nike Air Force 1

Están entre los tenis más famosos de la historia, y representaron la entrada de Nike al mercado del baloncesto en 1982, que luego conquistaría con la marca de Air Jordan. Cuando nacieron fueron llamativas por tener aire, en un momento en que ese todavía era un concepto novedoso. Su diseño minimalista las ha mantenido vigente mientras los años van pasando, aunque en 1984 Nike había planeado descontinuarlas. Sin embargo, tantos fans los pidieron de vuelta que en 1986 Nike los volvió a lanzar, empezando la tendencia de las ediciones retro que hoy son un sello de la marca. Son tan icónicos que tienen su propia canción: “Air Force Ones”, del rapero Nelly, que describió las que son todas blancas y de bota alta como sus favoritas.

Vans Era

Desde el inicio, la cultura del skate fue cercana con las Vans, y esto se profundizó cuando en los años 70 lanzaron los Van Era, pensados desde el inicio para patinar con ellos, por lo que eran más acolchados. Fueron los tenis de toda una generación de gente que patinaba en los 70, y hoy conservan su vigencia como las zapatillas de los que están dentro de la cultura del skate. Tal ha sido el impacto de Vans en estados como California que en 2006 la banda californiana The Pack presentó su canción “Vans”. Más obvio imposible, todo el tema trata de cómo ellos son mejores por usar Vans y por qué no hay que usar otra marca sino solo esa.

Nike Cortez

Fueron las primeras zapatillas de atletismo presentadas por Nike, en 1972. Habían estado en creación varios años, y en un momento se iban a llamar Nike Mexico o Nike Aztecs, en honor a los Juegos Olímpicos que se celebraron en México en 1968, pero al final el nombre elegido por Cortez, por Hernán Cortés, el conquistador español. Buenas para correr y con un diseño atractivo y elegante, las Cortez siguen siendo una de las cartas más poderosas de Nike hoy en día. El rapero Kendrick Lamar, de Compton, California, ha declarado su amor por ellas en repetidas ocasiones, e incluso ha colaborado con Nike para presentar las Cortez Kenny 1.

Fila T1

La marca italiana trae consigo la reputación de sofisticación, estilo y estatus, pero sin alejarse del asfalto de las calles. El Fila T1, originalmente lanzado en 1984, combina la funcionalidad y la moda. Con su corte medio logran proteger el tobillo para largas caminatas o sesiones de actividad física, sin llegar a ser bota. Su aspecto es decididamente vieja guardia, y eso es lo que le sigue dando vida a las T1: el que las busca quiere diferenciarse de lo que está pasando hoy. Esa elegancia que caracteriza a Fila no impidió que entre los raperos más duros la marca fuera bien acogida en los años 80. Artistas como LL Cool J usaban sudaderas y tenis Fila y el rapero Schooly D sacó en 1986 la canción “Put Your Filas On”, en el que exhortaba a todos los oyentes a reunir su plata y comprarse unos Fila.

Fila 96

Entre los mejores tenis de los 90, los Fila 96 están bien arriba. Permearon la moda urbana y el baloncesto por igual, al ser los tenis que usaba Grant Hill cuando jugaba en los Detroit Pistons, uno de los jugadores más dinámicos y atléticos de entonces, que también jugaba con estilo e inteligencia: justo la combinación que representa a Fila. Los Fila 96 son reconocibles por la silueta de una zapatilla, levemente triangular, que está al costado externo. Además de usarse sobre el parqué de las canchas de básquet, fueron inmortalizadas por 2Pac cuando las usó en la contraportada de su disco clásico All Eyez On Me (1996), que el mismo Grant Hill le regaló. Hace unos años Fila presentó la versión de 2Pac de los Fila 96, en rojo y negro.

Yeezy Boost 350

Luego de conquistar el rap, Kanye West quería tener su propia zapatilla. En un primer momento estuvo trabajando con Nike y luego saltó a Adidas. Así surgió el Yeezy Boost 350, una edición que destacó inicialmente por su comodidad y materiales innovadores, pero que también ha sabido abrirse paso por su aspecto, sui generis en el mundo de los tenis. Kanye, nunca un tipo que se queda callado, inmortalizó su relación con Adidas y lo que consideró una victoria sobre Nike en su canción “Facts”, del disco The Life Of Pablo (2016), en la que afirma que ya saltó sobre el Jumpman, el símbolo que distingue a Air Jordan, uno de los principales distintivos de Nike.

Ewing 33 Hi

Patrick Ewing, el poste jamaiquino de los Knicks de Nueva York, lanzó su propia compañía de tenis, algo nunca visto, en 1989. Un año después llegó al mercado el Ewing 33 Hi, y arrasó con las ventas, mientras Ewing se consolidaba como uno de los mejores jugadores de la NBA. Desde entonces, el 33 Hi Top se ha vuelto una zapatilla de culto, confiriéndole al que las usa el certificado de que sabe de estilo, básquet y rap. Es un zapato grande, y se distingue por una correa que sujeta el tobillo y por ser acolchonado. Siendo un clásico a la vez que relativamente underground, tiene sentido que uno de sus mayores representantes en el rap sea Roc Marciano, uno de los MCs más importantes de la última década sin acercarse al rap más pop. En canciones como “Consigliere”, Roc Marci relata cómo va a conseguir las nuevas Ewing, y en “Flash Gordon” describe cómo le gustan: de bota alta y azules y naranja, los colores de los Knicks.

Puma Suede

Uno de los momentos más impactantes en la historia del deporte llegó cuando en las Olimpiadas de 1968 Tommie Smith y John Carlos levantaron sus puños en el podio mientras sonaba el himno de Estados Unidos, para expresar su apoyo a la liberación afroamericana en ese país. A su lado en el podio: un par de Puma Suede. Luego serían usadas también por íconos culturales y deportivos como Walt Frazier de los Knicks de Nueva York a comienzos de los años 70. Flexibles pero con una suela dura de caucho, y con una silueta redondeada estilizada con una línea blanca que los atraviesa, los Puma Suede valen tanto por sí mismos como por la historia que han vivido. No es exagerado decir que están en el panteón de zapatillas más importantes de la historia. Esa experiencia y fuerza que se mantienen actuales las encarna el rapero y magnate Jay-Z, que desde hace un par de años ha estado vinculado a Puma como director creativo, incorporando los valores que Puma representa.

Rebook Workout Low

Rebook empezó totalmente enfocada hacia el entrenamiento y gimnasio, por lo que tenía sentido que su zapatilla insignia fuera llamada en honor a esos entrenamientos y horas en el gimnasio. Su suela de goma hizo que estos tenis destacaran, al darle mayor tracción al que la usaba sobre madera, además de darle un toque estético interesante. La correa en forma de H que rodea la zapatilla también aumentaba el balance y facilitaba el entrenamiento. Aunque tuvo vida útil fuera de los gimnasios, donde realmente explotó fue en Nueva Orleans, Luisiana, donde incluso la apodaron “soldado”; Rebook llegó a sacar una edición especial que, en efecto, decía “soldado”. Los Hot Boys, un grupo de rap de Nueva Orleans, fueron los que más promocionaron con su música las Workout, y colaboraron con Rebook para una edición especial hace unos años.





Tenis, vamos con ellos y punto. Sean de la marca que sean, estos objetos se han convertido en un hito de nuestro tiempo, uno que desborda las fronteras o las poses de la moda y se han instaurado como bitácoras culturales. Falabella de la mano de VICE, a propósito del día nacional de los tenis, que se celebra hoy, 5 de abril, creó este discurso sonoro con algunos de los modelos más icónicos de nuestros tiempos. Como un manifiesto, sin importar de que color, suela o marca sean, decimos #Voycontenisypunto. Aquí encuentran una amplia gama de modelos.