Escucha “Bien Duro”, el nuevo sencillo veraniego de C. Tangana

Hace un par de días, logramos que el donjuán de las barras españolas, C. Tangana, respondiera a algunos de los comentarios más osados que fanáticos y haters dejaron en su video presentación para Avida Dollars, su más reciente mixtape.

Ahora, el artista madrileño les ha vuelto a responder a todos por igual, esta vez con un nuevo sencillo que busca calentar aún más este verano que recién comienza. Titulado “Bien Duro”, el tema busca hacer olvidar esos amores tóxicos al ritmo de un tumbao sutil y veraniego, producido por el norteamericano DVLP.

Si quieres entrar al club y olvidar cuanta pena tengas en el corazón, pídele al DJ “Bien Duro”… o simplemente escúchala a continuación, y mira también nuestro episodio de The People Vs. junto a C. Tangana.

The People Vs. C. Tangana

