Bienvenida la marihuana en este restaurante de lujo

Green House Kitchen es el mejor ejemplo de la nueva cultura de la marihuana, desarrollándose maravillosamente en países como Holanda —pronto, quizás, avancemos en Latinoamérica, amigos—, y es algo así como «la alta cocina para los amantes del cannabis». No se permite fumar en este restaurante, pero sí vapear. De esta manera, los clientes pueden drogarse sin inhalar los residuos no saludables de la planta mientras se quema.

Green House Kitchen está situado a un costado de un local de Greenhouse, la cadena de koffeeshops (hubs para fumar marihuana) más famosa del país. El restaurante lo dirige Celester Roskam, la hija de Ajan Roskam, quien es una celebridad en el mundo de la marihuana y famoso por los documentales sobre su búsqueda de semillas de cannabis. Arjan quería participar en el sueño de su hija de iniciar un restaurante y Green House Kitchen es el resultado final.

Puedes comprar la marihuana que fumarás en la cena al final de la calle en uno de los famosos coffee shops de Amsterdam. Todas son fotos del autor.

El restaurante no vende marihuana, pero si traes la tuya no hay ningún problema.

Antes de la introducción de la idea de vaporización, durante mucho tiempo padre e hija estaban en desacuerdo sobre si fumar marihuana podría encajar en la cultura del restaurante. «Simplemente no me gustó la idea de que todos fumaran dentro», explica Celester. No quería dirigir un restaurante donde incluso las personas que optan por evitar fumar marihuana pudieran drogarse accidentalmente por estar en contacto de los vapores durante un período prolongado de tiempo.

Afortunadamente, el vapear solucionó el problema. «Realmente completó el concepto de salud que tenía en mente», dice Celester. «De esta manera también podríamos poner especias en la mesa que realmente complementaran la comida cuando las vapearas». Al poner en marcha el restaurante, realmente hizo hincapié en los «poderes de las hierbas curativas» y en combinar sabores de manera única.

El rol de la marihuana en la filosofía del restaurante es un poco ambiguo: combinar la vaporización con el comer es alentado por los dueños del restaurante, pero no tienen permitido venderle marihuana a los clientes que deseen fumar en las instalaciones.

Vapear hierbas es una opción para los comensales que no estén interesados en drogarse. Puedes elegir entre manzanilla y romero en la mesa, pero agregar tu propio lote de marihuana completa la experiencia.

Derrick Bergman es periodista y vocero de una organización que busca levantar la prohibición sobre la cannabis, prueba un vaporizador.

Disfrutar de un carpaccio de salmón debería haber sido la cosa más fácil que habría hecho en toda la semana, pero el vaporizador que mis compañeros de mesa no dejaban de poner en mi boca volvió casi imposible el analizar adecuadamente el sabor de la comida en el restaurante. Salir a cenar mientras estás drogado es una gran idea, pero tener que escribir una crítica culinaria después de la experiencia, es un desafío.

Green House Kitchen se está instalando en un nicho que todavía está en desarrollo. Celester apenas fuma marihuana, pero piensa que «huele delicioso». «Cuando alguien enciende un porro a mi lado, siempre me parece muy acogedor», dice.

En un país con una cultura tan rica del cannabis, un restaurante como Green House Kitchen es una adición bienvenida. El lugar ha iniciado, tal vez sin saberlo, una nueva forma de pensar sobre esta planta antigua y embriagadora.