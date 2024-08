Bienvenidos a la zona el terror: Un vistazo al ska core del Valle de México

No es necesario ahondar mucho en el término y el sonido para saber que el ska core es un género híbrido surgido del hardcore y el ska: del primero toma la estridencia y las letras; del segundo algunas armonías musicales.

«Música muy energética que tiene como principal función hacer bailar a la gente, que de verdad se desprenda, se arme un slam. Siempre hay una situación de unidad, de comunidad», esa fue la primera impresión que Carlos «Chazz» Mendoza, vocalista de Barbanegra, tuvo de este género.

Si nos enfocamos en su producción discográfica (un LP titulado Mal Gobierno), Barbanegra puede ser considerada una banda novel dentro del género, aspecto que contrasta con su experiencia en vivo: desde su concepción en 2014 el mayor lapso de tiempo que esta banda de Azcapotzalco ha estado sin tocar es de tres fines de semana.

Hasta hace unos años, Chazz participaba en un proyecto de rock electrónico llamado Montreaux, pero cuando conoció al primer vocalista de su banda, se sintió motivado para aventurarse en el ska core junto a su hermano León Mendoza.

La transición de panoramas le pareció radical: «Las mismas bandas que son parte de la escena ska core nos aceptaron, les gustó la propuesta. Aquí sí hubo la forma de crear más conjunto, más relación público-banda, más relación bandas-bandas. Tal vez eso, la unión, hace diferente al género, en otras escenas no lo he visto; hay mucho… no sé si llamarlo egoísmo o ganas de ser famoso. No es por generalizar y hablar mal pero es lo que me tocó a mí».

