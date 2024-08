Bienvenidos a la zona el terror: Un vistazo al ska core del Valle de México

No es necesario ahondar mucho en el término y el sonido para saber que el ska core es un género híbrido surgido del hardcore y el ska: del primero toma la estridencia y las letras; del segundo algunas armonías musicales.

«Música muy energética que tiene como principal función hacer bailar a la gente, que de verdad se desprenda, se arme un slam. Siempre hay una situación de unidad, de comunidad», esa fue la primera impresión que Carlos «Chazz» Mendoza, vocalista de Barbanegra, tuvo de este género.

Si nos enfocamos en su producción discográfica (un LP titulado Mal Gobierno), Barbanegra puede ser considerada una banda novel dentro del género, aspecto que contrasta con su experiencia en vivo: desde su concepción en 2014 el mayor lapso de tiempo que esta banda de Azcapotzalco ha estado sin tocar es de tres fines de semana.



Hasta hace unos años, Chazz participaba en un proyecto de rock electrónico llamado Montreaux, pero cuando conoció al primer vocalista de su banda, se sintió motivado para aventurarse en el ska core junto a su hermano León Mendoza.

La transición de panoramas le pareció radical: «Las mismas bandas que son parte de la escena ska core nos aceptaron, les gustó la propuesta. Aquí sí hubo la forma de crear más conjunto, más relación público-banda, más relación bandas-bandas. Tal vez eso, la unión, hace diferente al género, en otras escenas no lo he visto; hay mucho… no sé si llamarlo egoísmo o ganas de ser famoso. No es por generalizar y hablar mal pero es lo que me tocó a mí».

Barbanegra fue recibida con los brazos abiertos por la Ska Core Familia.

Barbanegra en vivo

Una familia

Ska Core Familia es un concepto comunal ideado por Jorge «Chapo» Salcedo, vocalista de Sekta Core.

El colectivo engloba algunas bandas –en su mayoría de ska core- de diversas partes del país. Por ejemplo: La República, Los Hijos del Muerto, Saders, Ska Core Killers, Resistencia Skannibal, Artikulo 33, No Moral, Manita de Puerko, Barbanegra y Sekta Core, entre otras.

«Somos una pandilla y queremos que la gente vea que no solo nos juntamos para tocar sino que también somos una buena familia, unos buenos amigos», menciona Salcedo en un video promocional de un DVD documental al respecto que aún no tiene fecha de estreno.

Esta comunidad no es exclusiva ni trata de compartir escenario solamente: también se involucran en la estética (están asociados con la marca de ropa Naval), la organización de eventos y las mutuas colaboraciones en los discos.

«Ska Core Familia es fuerza y movimiento, actitud ante la vida», remata el vocalista en el anuncio.

Perspectivas y esencia

«Está creciendo mucho y como todo, hay bandas buenas y bandas que de plano no saben lo que están haciendo y echan a perder un poco la esencia del ska core», cuenta Leonel «Cráneo» Reyes, vocalista de La República, respecto a la situación actual del movimiento.

Cráneo también ha sido y es parte de grupos icónicos del punk en México cómo Rebel’d Punk y Síndrome del Punk (en ambos como baterista), por lo que piensa que lo que se expone en este tipo de movimientos (ska core y punk) no son discursos sino manifestaciones «de todo lo que vemos a diario, ya sea en los periódicos, en casa, con un amigo, con familiares y lo que no se ve en televisión. Lo manifestamos a través de la música».

Por otra parte, Petete, stage manager de Sekta Core, dice que «actualmente es un poco más complicado el panorama del ska core en el área metropolitana porque al principio fue un auge y ahorita, ya que se estableció, algunos lo catalogan como un poco fuerte, que no toda la gente lo puede digerir. Entonces ha habido un poco menos de tocadas con respecto al ska core como tal; pero mucha gente ha aguantado y ha resistido en todo esto. La gran fortaleza de esto es la gente que todavía sigue y cree en el movimiento».

El vocalista de Barbanegra secunda esta opinión: «Creo que hay dos tipos de prejuicios respecto al ska core. El primero va relacionado al hecho de considerar que los toquines van a ser violentos, la gente puede llegar a pensar que va a haber problemas. Pero yo creo es un prejuicio de afuera, de la gente que no se acerca a esos eventos. Y el otro es que en el momento que escuchan ska, piensan que es música de antes, como que ya pasó su mejor momento. Pero no creo eso afecte, la escena del ska, ska core tiene a su público muy arraigado».

Publico que se concentra principalmente en zonas de la periferia de la ciudad, en el Estado de México y Estados aledaños, pero esto no significa que el ska core este relegado en la Ciudad de México. Petete señala que «las tocadas se dan más en el Estado de México porque es a donde más se pueden transportar o donde más espacios hay».

No obstante, Chazz cree que el rezago es de otro tipo: «Se puede decir que es rezagado mediáticamente. No hay una especie de seguimiento de lo que está ocurriendo en la escena ska core. Es esa falta de conocimiento de la escena porque sí te puedo decir que es un género que en cualquier estado de la república se escucha».

Entonces, ¿Cuál es la esencia o definición del ska core en México? Cráneo responde: «Sekta Core». Y Petete y Chazz reafirman lo anterior.

Sketa Core en vivo

Los Pioneros

La historia de Sekta Core se remonta 23 años (a marzo de 1994), cuando cuatro jóvenes se juntaron en el municipio de Atizapán, Estado de México, con sus respectivos instrumentos.

En aquel entonces no se imaginaban que años después estarían de gira por Europa y Estados Unidos, celebrando aniversarios en el Teatro Metropolitan, revolucionando escenarios principales del Vive Latino, apareciendo en televisión nacional y, sobre todo, exponiendo e impulsando un movimiento musical.

A pesar de que durante su trayectoria la banda ha tenido variantes en su alineación, hay elementos como Miguel Rizo (batería) o Jorge «Chapo» Salcedo (voz) que han estado presentes desde el comienzo.

Por eso Salcedo, también guitarrista ocasional de Tijuana No!, nos respondió algunas preguntas sobre ska core y Sekta Core.

Noisey: ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el termino ska core?

Jorge «Chapo» Salcedo: El termino ska core lo escuché por primera vez en un disco de The Mighty Mighty Bosstones que se llama Ska-Core, the Devil, and More. No tocaban tan ska core pero así se llamaba el disco.

¿Cómo defines el sonido ska core? ¿Qué lo identifica?

Es ska, obviamente. Con música pesada, muy pesada. No tanto punk sino hardcore o metal.

¿En México cómo surgió el movimiento y cómo ha ido evolucionando?

En mi perspectiva el ska core empezó en México con Sekta Core. No es algo que diga mucho porque no quiero ser soberbio o algo así. Pero no sé, no conozco a alguien que lo haya hecho antes que nosotros. No existía como tal, cómo movimiento. Eso es a partir de nosotros.

Al principio de Sekta ¿ya tenían en mente encaminarse hacia este género o lo fueron adaptando?

Muy al principio sabíamos que queríamos tocar ska con música pesada. No sabíamos del término pero sí a dónde queríamos llegar.

¿Les costó trabajo encajar?

Tocábamos en eventos de todo tipo de rock, no había un movimiento de ska ni siquiera. Después fue el movimiento de ska y nos encajaban allí perfectamente. Todavía encajamos en eventos de rock o ska, nunca hubo problema.

¿Actualmente cómo percibes el ska core en el área metropolitana?

Siento que ya se asentó, me da mucho gusto eso. Llego un momento hace un par de años que se empezó a hacer… no digamos moda porque somos minoría: dentro de la música, el rock es minoría; dentro del rock, el ska es minoría; y dentro del ska, el ska core es minoría. Pero sí tuvo cierto boom en el subterráneo. Ahora ya quedamos 4 o 5 bandas de muy buena calidad y estamos haciendo bien las cosas.

Ska Core Familia, más que un termino, es una comunidad que Sekta impulsa.

Ska Core Familia no es un club social, una congregación, un sindicato o algo así. Cualquier banda que toque ska con hardcore o metal puede ser Ska Core Familia, no hace falta que se identifique como tal y diga «tu tocas ska core pero no eres Ska Core familia». O también hay bandas amigas nuestras que tocan ska punk y también podemos decir son de la familia.

¿Crees que aún hay prejuicios ante el ska en general?

Pienso que hay prejuicios ante todo. El principal problema que tenemos en México es la discriminación y eso se tiene en todos los aspectos de la vida cotidiana, de la vida del mexicano y del país. Hay mucha discriminación hacía la música, no solo hacía el ska sino a la música regional mexicana, a la música metal, en todas partes.

Después de más de dos décadas provocando slams ¿Qué sientes al ver a gente arremolinarse frente a ti?

Sekta Core sí es sinónimo de slam y del más fuerte, por menos de los que a mí me tocan ver. Me produce mucho gusto verlos, no me imagino una tocada de Sekta sin slam. Se pegan muy duro, súper impresionante. Hay tocadas en que la gente cree que somos la banda a la que le fue mejor pero porqué la música se presta para que se den en su madre muy cabrón. Es indispensable el slam en Sekta Core.

Las fotos y gifs son del autor. Sigue a Noisey en Facebook.