Grandes Noticias: MUNCHIES publicará su primer libro

Mira más abajo para preordenar ¡MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs!



El primer episodio experimental pareció muy simple.

Videos by VICE

Algunos camarógrafos de VICE siguieron a David Chang por Nueva York durante toda una noche visitando algunos de sus restaurantes favoritos. Comieron pollo frito coreano, crujiente, picante y dulce, bebieron cerveza —servida de un barril del tamaño de un niño pequeño— en Mad For Chicken antes de que Dave y sus amigos (Peter Meehan, cofundador de Lucky Peach, y Sue Chan, exgurú de relaciones públicas de Momofuku) llegaran a Ssäm Bar. Ahí, un ebrio Dave preparó sus característicos bollos con cerdo mientras el legendario chef José Andrés, quien se unió a la fiesta, se burlaba de Chang. Mientras untaba hoisin en los bollos, nos hablaba con entusiasmo acerca de su filosofía cuando tienes hambre ya muy entrada la noche: «¿Cuál es tu comida favorita cuando estás completamente ebrio? ¿Qué dirías? ¿Cola de buey, tuétano? A la mierda. Un simple pedazo de pizza». Dave, no podríamos estar más de acuerdo.

Danny Bowien y su Mapo Tofu Crab. Foto de Brayden Olson.

Ese primer episodio fue el origen de nuestra serie, en ese entonces, llamada «MUNCHIES». Desde ese momento, hemos grabado más de 130 episodios y cambiamos el nombre a Chef’s Night Out. Inclusive, este programa inspiró la creación de nuestro sitio web, MUNCHIES. Hemos viajado por el mundo y salido con chefs increíbles, desde Moscú hasta Tokio, Copenhague, la Ciudad de México y mucho más, bebiendo y comiendo como si no hubiera mañana.

Christina Tosi y el Dip ‘Seven Layer’ (de siete capas). Foto de Brayden Olson.

Es por eso que nos emociona anunciar nuestro primer libro de cocina: MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs (MUNCHIES: Recetas Nocturnas de los Mejores Chefs del Mundo), el cual recoge todas las horas de comida que hemos disfrutado con nuestros chefs favoritos. Escrito por el autor de libros de cocina J.J. Goode, yo misma y los editores de MUNCHIES, este libro de cocina será como un glosario de referencia para las historias de algunos de los mejores episodios del programa, desde aquella noche en que Erik Anderson (extrabajador en Catbird Seat) bebió más Fernet del que creímos era humanamente posible, hasta esa vez en que un ebrio Enrique Olvera preparó quesadillas con un cuchillo de cocina muy afilado, algo que nadie debería intentar hacer en casa.

Una ilustración del Hot Pocket gigante de Kyle Bailey. Ilustración de Justin Hager.

Pero se trata también de una colección de recetas para estimular tus mejores noches de bebida y comida de ahora en adelante. Hemos dividido los capítulos del libro en secciones para que puedas tener la noche más deliciosa de tu vida: «Bebidas» para comenzar la noche; «Cosas con Tortillas», porque aún no podemos dominar los nachos, tacos, burritos y dips; «Hardcore» para ese momento de la noche en que no puedes recordar cuántos cócteles has tomado y solo quieres que todo el mundo sepa cuánto los amas (pizzas, nachos, poutines y más); y, por supuesto, la «Mañana Después» (todos los curacrudas y platillos para suavizar tu despertar incierto).

Pizza. Foto de Brayden Olson.

Todas estas recetas provienen directamente de las manos y mentes de 65 de los mejores chefs del mundo, incluyendo a Anthony Bourdain, Dominique Crenn, David Chang, Danny Bowien, Wylie Dufresne, Iñaki Aizpitarte y Enrique Olvera, entre otros. Francamente, son demasiados como para contarlos.

Portada por Brayden Olson.

El libro está listo para su lanzamiento en otoño de 2017 a través de Ten Speed Press, aunque puedes preordenarlo con tu distribuidor favorito y, por si acaso, te dejamos unos links más abajo.

Hasta entonces, sacía tu apetito y mira los últimos episodios de Chef’s Night Out aquí.

Preordena MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs vía uno —o qué diablos, vía todos— estos distribuidores.

Amazon

B&N

IndieBound

Google Books

iBooks

Indigo.ca