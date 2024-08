Bill Belichick corre a Edelman de las prácticas por iniciar pelea con compañero

En el equipo de los Patriots, no importa que te llames Julian Edelman y que hayas pasado a la historia gracias a tu grandiosa atrapada en el Super Bowl LI; si tu comportamiento no va de la mano con el famoso «Patriot way», Bill Belichick no dudará en recomponer tu camino por las malas.

La mañana de este martes, los campeones defensores de la NFL sostuvieron su rutinaria sesión de entrenamiento en Foxborough. La noticia esta vez no fue que Brady haya conectado docenas de pases para touchdown con cero intercepciones; no, esta vez el receptor abierto Julian Edelman, y su compañero esquinero Stephon Gilmore, se encargaron de romper la monotonía de los entrenamientos.

Videos by VICE

Julian Edelman y Chris Hogan antes del pleito con Gilmore

De acuerdo a varias fuentes cercanas a la organización de los Pats, Edelman y Gilmore casi terminan a golpes luego de disputar un pase en la zona de anotación. Se dice que ambos se quitaron los cascos y lograron ser separados casi de inmediato antes de que alguno de los dos soltara el primer puñetazo. A diferencia del entrenador y el dueño de los Cowboys, Jason Garrett y Jerry Jones, respectivamente, quienes la semana pasada presenciaron tres peleas durante los entrenamientos y se escudaron diciendo que se trataba del ímpetu competitivo de sus jugadores, Bill Belichick tiene cero tolerancia para este tipo de comportamiento dentro y fuera del campo.

El patriota mayor corrió a Edelman y Gilmore de la práctica, y conociendo su temperamento y mano dura es probable que reciban una pequeña suspensión. Ben Volin informa que Edelman estaba tan molesto que tuvo que ser retirado del campo por Chris Hogan.

Hace un año, Belichick aplicó el mismo castigo al ahora esquinero estrella de Nueva Inglaterra, Malcolm Butler, quien se peleó con el receptor de los Bears, Alshon Jeffery, durante una práctica en conjunto.