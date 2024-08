Billy Corgan recuperó la guitarra que usó en ‘Gish’, robada hace 27 años

¿Existe una alegría más inmensa y abrumadora en este mundo, una felicidad que toque infinidad de fibras, que la producida por el reencuentro de un hombre con su guitarra robada?

Este milagroso y humanamente bello momento lo vivió Billy Corgan, capataz supremo de los Smashing Pumpkins, luego de recuperar la guitarra Fender Stratocaster que lo acompañó durante las grabaciones de Gish, el álbum debut de la banda lanzado en 1991.

Videos by VICE

En un video publicado por el canal de YouTube oficial de los Pumpkins, Corgan cuenta cómo recuperó su fiel amiga luego de casi 27 años, luego de que un hombre la robara en el auditorio Saint Andrew’s Hall de Detroit en el año 1992. “Siempre sentí que la guitarra regresaría a mí. No puedo decir por qué me sentía así. Nunca me estresé demasiado por eso. Siempre tuve la sensación de que estaba en la casa de alguien, en el armario de alguien, y si yo solo pudiera ir a la casa correcta, la recuperaría”, confiesa Corgan.

Asimismo, el vocalista de los Pumpkins aseguró que utilizará la guitarra en el próximo álbum de la banda, la continuación del Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 de 2018. Mira la historia completa y el jamming del reencuentro en el siguiente video:

Conéctate con Noisey en Instagram.