El próximo álbum de Björk ya está en camino

Todo apunta a que la mente intergaláctica de la artista islandesa no deja de producir. Después del lanzamiento de Vulnicura en 2015 y la reciente publicación de su libro ‘ 34 Scores for Piano, Organ, Harpsichord and Celeste‘, hoy Björk sorprende a sus fans con la siguiente nota en instagram:

«Estoy emocionada de compartir con ustedes que mi nuevo álbum está próximo a salir. Con calidez, Björk»

Videos by VICE

La nota escrita a mano también fue publicada en la página de Facebook oficial de la artista. A pesar de no tener fecha oficial de lanzamiento, el misterioso álbum del ícono fashionista de la extravagancia se puede pre ordenar por esta página.

Lea también: