Desciframos el enigmático tráiler de la nueva temporada de Black Mirror

El viernes pasado, Netflix lanzó un avance de la cuarta temporada de Black Mirror. Fiel al terror y el suspense que caracterizan la serie, el avance te dejará boquiabierto, aunque no podrás saber realmente lo que va a protagonizar tus pesadillas durante la próxima temporada.

Para los profanos de la serie, Black Mirror es, básicamente, una visión distópica, una colección de episodios que retratan una realidad no muy alejada de la nuestra, excepto porque en estos lugares imaginarios las cosas siempre se tuercen horriblemente por culpa de las nuevas tecnologías.

La serie explica lo que pasaría si pudiéramos almacenar y volver a vivir todos nuestros recuerdos (spoiler: nada bueno) o lo siniestro que puede llegar a ser que de repente todos nos pusiéramos a poner nota a todos y cada uno de los encuentros que tuviéramos a lo largo del día, y también traslada el concepto de realidad virtual a un nivel nuevo y profundamente aterrador.

Aunque no sabemos nada de lo que nos espera en esta cuarta temporada, tenemos los nombres de los episodios, y el listado de actores y directores de cada uno de los episodios, difundidos en Netflix.

«Crocodile», dirigido por John Hillcoat (The Road), sucede en un lugar frío y montañoso, y trata de la vigilancia y la paranoia, temas que Black Mirror ha tocado antes. Las actrices principales son Andrea Riseborough (Birdman) y Kiran Sonia Sawar (Murdered by My Father), quienes al parecer saben que están siendo observadas, aunque no queda claro quién persigue a quién.

En «Arkangel», la directora, Jodie Foster —quien también está detrás de la cámara en House of Cards— parece centrarse en cómo un dispositivo extraño convierte una relación madre-hija en un verdadero infierno. Rosemarie Dewitt (La ciudad de las estrellas: La La Land) protagoniza a la madre, quien hace grandes esfuerzos por controlar lo que esa máquina le ha hecho. En ese mismo momento, se dan cuenta de que el dispositivo ha empezado a corromper a la hija. El diablo acecha.

Tim Van Patten, que ha dirigido episodios de Juego de tronos y Los Soprano, está al cargo de «Hang the DJ», que «controla lo que un par de dispositivos portátiles provocan en una relación de pareja. Las cosas se ponen muy turbias entre los dos. Los actores son Georgina Campbell (Broadchurch) y Joe Cole (Peaky Blinders). ¿Podrían estar divirtiéndose con los juguetes sexuales de él y de ella y luego irse todo al traste? O quizás hayan caído en el reino de los robots sexuales hiperrealistas. No sería la primera vez que vemos hacer cosas raras con productos íntimos.

«USS Callister», dirigido por Toby Haynes (Dr. Who, Sherlock), es probablemente el episodio más claro de la serie: la historia sucede en una nave espacial, donde la tripulación está más horrorizada por lo que sucede a bordo que por la galaxia tan peligrosa que hay en el exterior, la cual es del estilo de la de Star Trek. Este episodio lo protagonizan numerosos actores: Jesse Plemons (Black Mass. Estrictamente criminal, Fargo), Cristin Milioti (El lobo de Wall Street), y Jimmi Simpson (Westworld, House of Cards). Al parecer, aparecerán uno detrás del otro, y, cuando un ser misterioso y abrasador se cuele en la nave, convertirá todo en una auténtica pesadilla.

«Metalhead», del director David Slade (Hannibal, American Gods), destaca por ser en blanco y negro, aunque no se trata de una historia antigua. Hay un androide con aspecto de estar medio muerto que anda suelto. Maxine Peake (La teoría del todo, El bosque) es víctima de una brutal caza animatrónica, y parece bastante asustada por la terrible experiencia. Tiene motivos de peso: el elemento que la persigue se parece mucho a este robot llamado Cheetah (guepardo en inglés), construido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que parece haber sido diseñado para acabar con la humanidad.

Para acabar, en «Black Museum», del director Colm McCarthy (Peaky Blinders), que empieza en una gasolinera en el campo y acaba en una habitación futurista, nos encontraremos con algunos cíborgs. Tendremos que prestar más atención a este capítulo que a ningún otro, y podremos ver cómo reaccionan Douglas Hodge (El infiltrado), Letitia Wright (Ready Player One), y Babs Olusanmokun (Raíces), cuando se encuentran con nuevas tecnologías escalofriantes en lo que parece un hospital futurista.

Según El Confidencial, cada capítulo ha sido escrito por el creador Charlie Brooker, quien ha logrado hacer cada temporada de Black Mirror un tanto más tenebrosa que la anterior. Por tanto, no creo que nos equivoquemos al decir que la cuarta temporada va a merecer la pena, bueno, si el hecho de cagarte de miedo es lo que te va.

Estáte alerta y no te pierdas la fecha del comienzo de la cuarta temporada de Black Mirror.