Talento y ambición: hablamos con Blkswn

Quien me conoce sabe que mi filia por indagar y encontrar talentos semidesconocidos de la música urbana hecha en España o en español es prácticamente enfermiza. Esta adicción es conocida y alimentada por los míos y mi hermano, Alex Madjody, es uno de mis principales alentadores. Él no tiene la misma obcecación que yo, pero tiene un ojo clínico que hace que cualquier cosa que me pase se transforme para mi en un hype instantáneo. Así es como empecé a indagar sobre Blkswn.

De Blkswn al principio me llamó la atención todo, la altura de su propuesta, la calidad de sus vídeos, su imagen, su perfecto inglés, el como alguien que vive aquí está mimetizando tan fielmente a los artistas top yankees, el potencial enorme de toda su crew, pero sobre todo, el número tan bajo de plays que tiene en YouTube. Después de todas estas sorpresas me surge una pregunta inmediata “¿Por qué no conozco ni había oído hablar nunca de un tío (ni de nadie de su entorno) con semejante nivel que además tiene la mitad de sus clips grabados en mi propio barrio?”. Rápidamente me puse a intentar enmendar este agravio, le tiré directamente por Instagram y en unos pocos días estaba con él, su mánager Jairo y Dedroz en su estudio a apenas 10 minutos de mi casa. Para ambientarte, puedes escuchar su nuevo tema, “Bloodmoon”, que estrenamos en exclusiva aquí:

VICE: ¿Quién eres y qué haces aquí?

Blkswn: Soy Blkswn, un artista de los Estados Unidos, concretamente nací en Washington DC pero me he criado en varias ciudades del país, entre ellas Boston y NY. De hecho ahora llevo 3 años viviendo en Barcelona que creo que es el tiempo más largo que he estado viviendo en una ciudad durante toda mi vida. Soy productor, rapero, cantante, director, escritor e ingeniero de sonido, soy un artista que está íntimamente unido a la música porque me encanta crear.

Llegó un momento cuando tenía 18 o 19 en el que me di cuenta que en NY había muchísima gente y muchísimos raperos que eran tan buenos como yo, sino mejores, y eso me llevó a pensar que si realmente quería conseguirlo, tenía que tener un approach diferencial, tenía que tener un plan estratégico, eso me llevó a Europa cuando cumplí los 20. Pienso que en Europa la gente tiene una mayor receptividad respecto a los raperos americanos ya que ese movimiento se creó allí.

Siempre he sido un niño raro, un niño diferente, he crecido en barrios difíciles, rodeado de insultos y esas cosas y quería centrarme en mi música pero sin dejar de lado esa parte weird que desde niño me ha acompañado, así que decidí ir a un sitio donde automáticamente fuese raro, ya simplemente por el hecho de no pertenecer allí. Confío también en que desde aquí y con los movimientos precisos, puedo llegar a hacer muchas cosas, puedo captar tanto la atención de la gente que dejé en los EUA como la atención de la gente de aquí.

¿Por qué exactamente Barcelona? ¿Por qué escoges un país en el que, por lo general no se habla inglés?

Creo que en los países no anglófonos, en los sitios donde la gente no entiende cada palabra de las canciones hechas en inglés, el público es más receptivo que en los países anglófonos. Además, el Reino Unido tiene su propia escena y no son tan acogedores hacia los raperos americanos, lo mismo sucede en Francia, ellos se bastan y se sobran con su propia escena. Por otro lado, el español no es un idioma que sea totalmente ajeno a mi, me he criado rodeado de puertorriqueños, dominicanos, cubanos… El francés o el italiano sí hubiesen sido idiomas 100% foráneos para mi.

Pregunta típica donde las haya… Háblame de tu entorno, de lo que musicalmente te ha influenciado y de lo que te influencia ahora.

Mi abuela fue la primera radio DJ afroamericana de NY y la primera mujer afroamericana reportera de noticias allí. Mi madre era bailarina, creció en un ambiente totalmente musical, también era mánager de un grupo de rap, por lo tanto me he criado moviéndome entre estudios musicales y de radio desde que recuerdo.

Si tuviese que nombrar mis top 5 de influencias estos serían el primer Eminem, por su forma de rimar y su brillante conexión silábica, obviamente Kanye West, por su visión global y libre de prejuicios respecto al hip hop, Kid Cudi, The Weeknd y Portishead por su alucinante mezcla entre los sonidos armónicos y los melódicos. Hoy en día además de todos los anteriores también tengo que nombrar a artistas como Jaden Smith o Young Thug.

Estoy seguro de que no soy la primera persona que te dice que tu música le recuerda al estilo de Travis Scott, ¿verdad?

No (risas), ni de lejos eres la primera. Supongo que entre la voz, el sonido… No diría que Travis sea una influencia para mi, pero si que tengo que decir que es uno de mis raperos favoritos. Me gustaría más estar tres días encerrado en el estudio con Travis de lo que me gustaría estarlo con Kanye. Travis es increíblemente creativo y talentoso, no hay ninguna duda en eso.

¿Cuáles son tus objetivos musicales aquí?

Soy increíblemente ambicioso, pero por encima de los números y los premios, lo que me preocupa es estar orgulloso de mi mismo y que la gente de mi entorno y a la que quiero lo estén. Estaría encantado de ser juzgado positivamente por el público más que por la gente de la industria. Creo muchísimo en lo que hago.

¿Crees posible triunfar en España haciendo música únicamente en inglés?

Lo creo, pero mis siguientes movimientos van encaminados en mezclar el español con el inglés. No soy tonto, tanto para triunfar aquí como para hacerlo en EUA, que no nos engañemos, es el foco principal a nivel mundial tanto musicalmente como a nivel de entretenimiento. Actualmente el 28% de la población estadounidense son latinos, en los próximos 15 años el español va a ser la segunda lengua del país. Los cantantes latinos hoy en día (J. Balvin, Cardi B, Bad Bunny) están consiguiendo números enormes. Ya estoy haciendo cosas en español, solo que soy muy exigente conmigo mismo y hasta que no considere que llego a un estándar aceptable en español, no las sacaré.

¿Qué artistas de la escena española te gustan?

Pues me gusta Elegangster, me gustan Pimp Flaco y Moonkey, me gustan un par de canciones de Kidd Keo… Pero posiblemente si tuviese que escoger un artista favorito en España, a pesar que nunca he sido fan de Pxxr Gvng, ese sería Yung Beef. Por encima incluso de la música, me flipó su fashion show en tacones. Creo que es un transgresor, se atreve a hacer cosas diferentes en un país en el cual “las cosas se suponen que se tienen que hacer de una manera concreta”, me flipa su concepto.

El deal de Pxxr Gvng con Sony, firmar una licencia y luego darles un álbum en el cual casi todas las canciones estaban grabadas y publicadas previamente… Me encantan las personas que se atreven, las que se exponen a todas las críticas y el odio. Cuando vuelvo a los Estados Unidos y cuento cosas de la escena española es al único al que conocen. Probablemente si tuviese que escoger a alguien de esta escena con el que trabajar, sería con él, y realmente no soy super seguidor de su música, pero sí que me representa mucho su estilo, su concepto, su manera de hacer las cosas.

Eres un personaje multidisciplinar y además de eso, veo que estás muy bien rodeado por un gran equipo.

Produzco y dirijo mis propios videos, masterizo, mezclo, escribo… pero soy un colectivista, me encanta conocer gente y trabajar con ellos. Si hay algo de lo que estoy orgulloso es de mi equipo, Lew Kato, Dedroz, Phara33, Federico… Son un conjunto de personas con un talento increíble y una energía brutal pero por encima de todo son magníficas personas, es por eso que todo ese cariño y trabajo se ve reflejado en nuestra música.

¿Qué es lo siguiente?

Estaremos soltando videos, estoy ya terminando mi segundo álbum que va a salir de forma inminente. Tengo un show como headliner el 12 de abril en FUEGO en la Sala Razzmatazz de Barcelona y las demás actuaciones y sorpresas se irán descubriéndose poco a poco.

