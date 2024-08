Reseñamos las últimas notas del móvil de la gente

Las notas del móvil conforman, junto al reloj mundial y a la linterna, la tríada de las aplicaciones más útiles pero sin embargo más infravaloradas de nuestros smartphones. Echamos mano de ellas para cuestiones tan mundanas como la lista de la compra o la de los recados, para apuntar las películas que nunca veremos, para ensayar los mensajes de WhatsApp que nos tenemos que pensar antes de pulsar intro y para apuntarnos las contraseñas de las cuentas de Movistar y HBO de nuestros suegros o de nuestras tarjetas de crédito.

Los hay que, como Óscar García Sierra, que escribió su primer poemario Houston, yo soy el problema en el móvil, las usan para dar rienda suelta a su creatividad y los hay que echan mano de ellas para cuestiones más prácticas, como apuntar deudas con colegas o rutinas del gimnasio.

Y en un intento de rendirle nuestro pequeño homenaje y poner en valor la aplicación, la semana pasada le pedimos a la audiencia de VICE que compartiera con nosotros su últimas notas del móvil para tratar de averiguar después a qué se referían o qué información podían aportar sobre sus autores. Estas son algunas de nuestras favoritas.

Suerte con tu dislexia o con tu grupo de rock radical vasco, amigo. Nos vemos en el Viña.

Estás en segundo de bachiller y los del B te han pasado las preguntas del examen. A tope con ello. La verdad que sin Kant el mundo en general y las vidas de los estudiantes en particular seguramente habrían sido espacios más habitables.



Has viajado a una ciudad que no es la tuya y como eres una persona previsora y te piensas beber un par de copas o tres, has apuntado la calle y la habitación del hotel para encontrarlo. Esperamos que hayas corrido mejor suerte que Bárbara haciéndolo.

Si eres camello de hachís deja de fiar a la peña, tío. Por mucho que sean concejales en tu pueblo. O precisamente por eso. Si esto no es una lista de morosos y es que estás preparando tu cumpleaños, auguramos que con semejantes invitados —de Emilio Krusty a Candongo pasando por Manolillo el de la funda y El de la marciana de antes, el del hotel— será divertida. De hecho, aceptamos invitaciones. Y si esta es una lista de tíos con los que te has liado cuéntanos qué tal con Pepe el Bestia, porfa.

La noche del 21 de diciembre te lo pasaste bien seguro. Pero para tu comodidad te recomiendo Beeg: diseño limpio que asegura una experiencia de usuario satisfactoria, vídeos de una duración considerable recopilados de distintas productoras, buenos tags y no demasiada caspa para lo que suele haber en las páginas de porno gratuitas. La versión móvil es peorcilla, eso sí.

Tiene pinta de que esto es un sueño y, por consiguiente, también tiene pinta de que eres una de esas personas que van por ahí contando sus sueños, así que te voy a decir algo: a nadie le interesan los sueños ajenos. No hay personas más coñazo que las que se empeñan en contar los sueños tan locos que tienen. Porque te voy a contar otra cosa: todos pensamos que nuestros sueños son muy locos aunque no sea así, de la misma manera que todos pensamos que follamos bien o que nuestros abuelos molan más que los del resto aunque no sea así. Así que para. Joder, que le has puesto hasta título: ¿”tierra arar con un resinas”?

La opción a) es que seas Bad Gyal, que la semana pasada publicó varios stories con letras de canciones apuntadas en las notas del móvil y no diferían mucho de esta. En ese caso te mandamos un saludo, Alba. La opción b) es que no seas Bad Gyal y estés barajando grabar tu primera mixtape. Entonces te deseamos buena caza y largas lunas. La c), que hayas apuntado esto de ciego porque te haya gustado el tema y quieras buscarlo al día siguiente en Youtube, en cuyo caso vaticinamos que nunca lo hiciste y que nunca lo harás. Nunca nadie lo hace.

Eres una persona tremendamente inteligente. Cada vez que voy a casa de algunas colegas y por mucho tiempo que lleve yendo tengo que llamarlas desde el portal y decirles “ábreme, que no me acuerdo del piso”. Parece que tú has encontrado el remedio. Llegarás lejos. Tan lejos como la casa de tu amiga Pau: piso 5, puerta 9, portal 16.

Estás en primero de Comunicación Audiovisual y aún piensas que vas a vivir de ello. Entraste diciendo que tu película favorita era Pulp Fiction pero como te diste cuenta de que era la película favorita del 85% de tu clase lo dejaste de decir. Te ocurrirá lo mismo con Canino, que te la acaba de recomendar la profesora de Teorías de la Comunicación. Y después con Al final de la escapada. Y con todo Nolan y con todo Tarkovski e incluso y depende de lo necio que seas puede que te pase hasta con Haneke. Te deseo lo mejor. Como dice Dakota, del cementerio no se sale. Pero de pensar que uno va a vivir del guion o de la dirección de fotografía sí, y de creer que el cine de autor no es un producto tan en serie y de masas como las latas de sopa de Warhol también.

Ten cuidado, bro.

El Dreambeach, ese festival en la maravillosa localidad de Villaricos (Almería) en al que la mayoría de asistentes van con mochila de estas de tela y cuerdas, sin camiseta y con sombrero de paja y/o gorra plana. Es en agosto. Esta nota, sin embargo, está tomada a principios de enero, así que lo más probable es que sea una especie de contrato. Paco, don’t u worry, tienes tiempo para retractarte.

Eso mismo pienso yo como mínimo una vez a la semana desde hace 15 años. Así que igual podría ir ampliando la cifra y el —de por -desde. Pero lo tuyo tiene pinta de excusa por cuernos que no te han parado de echar en cara desde hace un lustro.

