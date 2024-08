Estrenamos en exclusiva el nuevo vídeo de Blondie

“Entre tanta gente y estoy sola, la verdad que prefiero estar sola, ya no quiero saber de ti”. Lo dice el estribillo de Sola, el primero de los tres temas con los que vuelve Blondie. En el videoclip que acompaña al lanzamiento, que toma el título de este primer sencillo, la que fuera clasificada en sus inicios como una de las “trap queens” pioneras en el ámbito nacional ha incluido dos temas más: Obsesión (Sad) y Lento.

“Quería hacerle video a todos los sencillos, así que decidí englobar los tres en una misma pieza y contarle al público una historia a la vez que escuchan un trabajo entero”, comenta. “Musicalmente son tres temas muy distintos, pero tienen en común la temática: cada uno de ellos representa una etapa por las que puede pasar cualquiera que esté enamorado. O, más bien, que esté desenamorándose”.

Videos by VICE

El vídeo se estructura contra las agujas del reloj, de final a principio. “He querido empezar por el final, Obsesión, donde vemos a La Blondie mas triste, queriendo acabar con todo. En el siguiente episodio aparezco con una actitud mas positiva, representando el momento de aceptación y superación. Lo he querido usar como transición al último episodio, en el que hacemos un flashback y aparece el tercer tema: la historia de amor que fue y ya no es”, explica la cantante.

El lanzamiento de estos tres temas y de este vídeo producido por Islam Zekkari con la colaboración de Sosathecreator y que estrenamos hoy en exclusiva en VICE, coincide con el 14 de febrero. “Es un trabajo que llevaba tiempo preparado sin fecha de lanzamiento. Pero, aunque soy una romántica y a nivel creativo utilizo muchas veces el amor y me sirve como inspiración, no me gusta San Valentin. Creo que deberíamos demostrar amor a nuestras personas cercanas todos los días. Además, en uno de los temas digo que prefiero estar sola, así que era un poco por llevar la contraria”, dice Blondie.

Sobre el momento de una industria en la que fue pionera, la de de la nueva música urbana en España, comenta que “el repertorio de estilos que tenemos actualmente a nivel nacional es el mejor de todos los tiempos. Cada día descubres nuevos artistas y mola mucho, aunque creo que en España tenemos mucho que aprender de la industria musical de otros países. La evolución ha sido muy buena y se va notando cada vez más en los números de los artistas nacionales, a nivel internacional incluso. Entre todos vamos a hacer que continúe creciendo y que podamos llegar a donde nos merecemos”.

Blondie, de momento, planea lanzar algunos sencillos con vídeo, traer de vuelta algunos feats y otros que, según dice, “nadie se espera”.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.