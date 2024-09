Blueberry Grunt

Preparación: 1 hora

Ingredientes

2 2/3 tazas de harina, dividida a la mitad

2 cucharadas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

[2 barras⎮180 gramos] de mantequilla sin sal

2 tazas de azúcar mascabado

4 huevos

1 taza de leche entera

1 1/2 cucharaditas de extracto natural de vainilla

250 gramos de moras azules

Direcciones

1. Precalienta el horno a 180ºC.Engrasa una bandeja para horno con mantequilla y luego espolvorea un poco de harina encima.

2. En un tazón grande, mezcla 2 1/3 de tazas de harina, polvo para hornear, y sal. Reserva.

3. Batir la mantequilla y el azúcar en una batidora eléctrica a velocidad media hasta que quede suave y cremosa. Reducir la velocidad al mínimo y agregar los huevos uno por uno, asegurándose de que cada huevo se integre totalmente antes de añadir el siguiente. Dividir la mezcla de ingredientes secos en tres partes y agregarlas una a una, alternando con ⅓ de la taza de leche. Añadir la vainilla y finalmente incorporar las moras junto con la última tercera parte del harina. Incorporar todo perfectamente.

4. Hornear por 50 minutos, rotando el panqué cada 25 minutos para que se cueza y dore de forma pareja. Para saber cuándo está listo y bien cocido, puedes introducir un palito de madera o un cuchillo en la parte más profunda del panqué. Si el palito o cuchillo sale seco, sabrás que la masa está bien cocida. Si sale embarrado de pasta, déjalo unos minutos más. Saca el pastel del horno y déjalo enfriarse sobre una rejilla antes de comerlo. Ok, sabemos que no esperarás hasta que enfríe para probarlo. Nosotros tampoco lo hacemos.

Texto y foto extraídos de BREAKFAST: Recipes to Wake Up For © 2015 por George Weld y Evan Hanczor. Reproducido con permiso de Rizzoli New York. Todos los derechos reservados.

De Breakfast Shouldn’t Be Taken for Granted