Boiler Room y el V&A Museum unen ballet, electrónica y museografía a la perfección

No hay nada más bello que los encuentros artísticos. Cosas inesperadas que de repente, sin avisar ni crear escándalo al respecto, terminan por volar tu cabeza y acercarte más al arte. En una inesperada unión el legendario Victoria & Albert Museum de Londres, particularmente focal este año por lanzar la primera exhibición retrospectiva de Pink Floyd, se junta con Boiler Room e English National Ballet, abriendo sus puertas a dos curiosos bailarines de ballet-electrónica.

El giro se da cuando, al comenzar al video, los bailarines no se disponen a la música regularmente usada en su práctica sino que, cortesía de Boiler Room, Overmono de Ed Russell y Tom Rusell empieza a sonar, llenando todas las salas del museo británico. Dirigido por Martina Piazza, productora de Boiler Room, el video titulado Space for Everyone (Espacio para todos) contó con la participación de los bailarines profesionales Connie Vowles y William Beagley con la coreografía de George Williamson.

Disfruta de el encuentro entre pasado, presente y futuro en Space for Everyone, abajo:

Si quieres saber más visita el sitio de Boiler Room.

