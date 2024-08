A esta chica se le quedaron atascadas en el intestino cientos de bolas de té de burbujas

Cada vez que leemos los términos “TAC” y “té de burbujas” en el sujeto de una misma frase, aguantamos la respiración de forma involuntaria mientras seguimos leyendo el predicado. Hace unos años, la tomografía de una paciente china, que mostraba extrañas y sospechosas manchas blancas, inició el perturbador (y nada fundamentando) rumor de que un establecimiento vendía té de burbujas hechas de “suelas de zapatos de piel y neumáticos viejos”.

Ahora, tras salir a la luz otra tomografía sospechosa de una paciente distinta, los médicos del país han empezado a advertir de que las perlas de té —incluso las que no están hechas de caucho, sino de almidón— pueden acumularse en el abdomen y causar graves problemas de estreñimiento.

Según AsiaOne, una chica de 14 años de la provincia de Zheijang dijo a sus padres que le dolía el estómago, que no tenía apetito y que no había ido al baño en al menos cinco días. La examinaron en un hospital de la zona y, como los médicos no fueron capaces de determinar el problema, solicitaron un TAC del abdomen de la joven. Cuando el doctor Zhang Louzhen revisó los resultados, vio más de un centenar de “sombras granulares” en su abdomen, distribuidas por todo el estómago y…. bueno, llamémoslo el extremo inferior de su canal alimentario.

El médico le preguntó qué había comida antes de que empezaran los síntomas, y la joven respondió que cinco días antes se había tomado un té de burbujas. Solo un té de burbujas. Al parecer, el médico pestañeó y volvió a preguntar: “En serio, ¿qué has estado comiendo?”. La joven mantuvo su versión, pero el médico dijo que seguramente tenía miedo de decirle a sus padres la cantidad de té de burbujas que se había bebido. “No se acumula toda esa cantidad de perlas solo con una taza de té”, declaró en una entrevista para The Paper. “Tuvo que haber sido por beberlo durante un tiempo”.

Estas perlas de té suelen estar hechas de tapioca. Sin embargo, algunos fabricantes usan otros espesantes o incluso conservantes (no, probablemente no sean neumáticos) que pueden provocar estreñimiento o problemas gastrointestinales. Que quede claro que tomarse uno de estos tés de vez en cuando no tiene consecuencias ni hará que tengas que ir a Urgencias.

Antes de darle el alta, dieron a la chica un laxante y suponemos que ahora estará bien, aunque quizá debería plantearse cambiar de bebida un tiempo. He oído que el agua va bastante bien.