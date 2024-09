Bong Appetit: Cocteles con cannabis

Nuestro host de Bong Appetit, Matt Zimbric, se reúne con el bartender Daniel K. Nelson, de The Black Cat, en Los Ángeles, para aprender las bases de la coctelería cannábica. Primero, Matt va con Aaron Justis de Buds & Roses a probar la marihuana perfecta para infusiones de cocteles. Las recomendaciones: la Silverback Grape Ape y la Oregon Silver. Más tarde, Daniel enseña a Matt a calcular la dosis perfecta de cannabis para un coctel. Si lo haces bien, éste no parecerá agua sucia de bong y no terminarás la noche en un estado lamentable.

Temporada 1 episodio 2 de Bong Appetit. Ver más