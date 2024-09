Fotos de padres aburridos en una convención de YouTubers

Este artículo apareció originalmente en VICE Serbia.

Para los padres serbios con niños de siete años o más —como yo— era imposible no haber escuchado del BalkanTube Fest desde hace meses. En esta convención que se llevaría a cabo en Belgrado los primeros días de octubre, los niños serbios por fin podrían conocer a sus ídolos de YouTube y gritar como locos de la emoción.

Cuando le expliqué a mi hijo que lo iba a dejar sólo con su hermana en el evento porque el tema no me interesaba lo suficiente como para quedarme todo el día ahí, me miró con cara de desconcierto absoluto. No entendía por qué yo no compartía su pasión por estrellas de YouTube como Marija Zezelj, Mudja o Stuber. (Sí, sé sus nombres. Intenten criar niños en Serbia y luego me juzgan). Al final, pasaron felices sin mí.

El domingo fue el día más importante del festival, pues fue en el que asistieron los YouTubers más importantes de Serbia y el resto de los Balcanes. Miles de niños llegaron al lugar con sus teléfonos, buscando como dementes tomarse una selfie con una estrella de YouTube. Yo dejé a mis hijos en la entrada, en el centro de convenciones de sus sueños, y me fui por un par de horas. Pero muchos padres que no podían dejar a sus hijos tuvieron que pasar todo el día viviendo el infierno de 2016.

Estos padres fueron las verdaderas estrellas de la convención.