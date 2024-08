Born in Flamez y Avbvrn proponen un reto a tus neuronas con el remix a «Symphony of Tinder Hacks»

Impossible Love es un EP de siete tracks que cuestiona las restricciones y tácticas del amor queer bajo el clima político actual; será lanzado por el sello Infinite Machine el próximo siete de junio.

El primer track es «Fear Anger Love», comencé a escribirlo en Ciudad de México el año pasado–la primera versión del borrador se llamaba «Angry Footwork»–, generé un par de stems a partir de una sesión con la banda noise de EE. UU. Health y estuve tonteando con ellos–todavía se puede escuchar un poco de esto al principio del track– era un track mucho más agresivo al principio, pero de vuelta en Berlín se convirtió en este tipo de canción de amor torcida cuando improvisé con voz sobre el beat. Me encanta porque encierra tantas emociones diferentes al mismo tiempo.

«Talking to the white noise» comenzó como un homenaje a los beats minimalistas de Lanark Artefax–la frase está tomada de The new Fuck you – a lesbian reader En un inicio iba a ser instrumental, pero comencé a tararear esta melodía luego de escuchar una canción de Frank Ocean y salió con esta monumental frase de acosador. Me encanta cómo puede venir tanto de una película de terror como de una comedia de Hollywood.

Trabajé en «Binary Beast» durante más de un año. Quería combinar algo muy melódico con un ritmo realmente difícil. Nunca estuve realmente satisfecha con el resultado, así que hice 45 versiones diferentes. Tuve la mejor mezclada por Swan Meat, pero incluso después de eso, no estaba contenta con el resultado, y eso que los skills de ella son cabrones.



Estuve hablando con Grasps durante mucho tiempo acerca de una colaboración, así que le envié la canción y lo hizo bien, de inmediato, ni siquiera le tomó tiempo. Simplemente entendió completamente a dónde iba la pista y qué necesitaba. Todavía me sorprende cada vez que escucho la canción.



«Imperfect Core» salió de una sesión de improvisación en mi nuevo teclado. Grabé todo en una toma. Creo que nunca he terminado una canción tan rápido. Creo que suena como lo que siento la mayoría del tiempo.

«Body 2 Mind», también tuvo un millón de formas diferentes previas. Inicié este track en un viaje en tren, cuando estaba improvisando con breaks rítmicos. Quería combinar texturas rítmicas inesperadas en algo donde no las sintieras. Se parece a una canción pop pero en realidad es realmente intrincada. Es una técnica con la que ya he trabajado en «50 down» y también la uso en «Riding the Ravine».

La estructura para «Symphony of Tinder hacks» es algo que comencé en «One Eye Blind» mi aportación para la recopilación Uniti. Me encanta trabajar con muchos cambios y mi parte favorita aquí es cómo los arreglos sinfónicos del coro dan paso a esa sirena desconcertante y luego esa línea de trance súper genérica que simplemente te lleva a la nada. Es un reflejo de todos los extraños productos de ese extraño juego de citas en línea de hoy.

«Riding the Ravine» comenzó como un remix para una canción de mi amigo Avbvrn. Quise utilizar un beat a 3/4, pues es un tipo de patrón rítmico tan extraño y tonto, y lo coloqué en una cuadrícula de 4/4 y funcionó perfectamente con la pequeña melodía de arpa de Ian como un punto de partida. La pista es otro ejemplo de estructuras polirrítmicas que no se revelan a sí mismas.

