Conoce a Boundary, el productor dominicano de 17 años con sintes mejores que los tuyos

Tal como pasa cada cuatro años en los mundiales de fútbol, donde jóvenes “novatos” sorprenden al planeta entero con su talento innato y natural –solo basta recordar los casos de Pelé, Michael Owen y Kylian Mbappé–, en la música también surgen eventuales sorpresas que nos ilusionan de cara a los días venideros.

Hace un par de semanas, tuve la fortuna de toparme con un correo que traía consigo la invitación para escuchar la música de un joven productor de 17 años, proveniente de la República Dominicana.

Videos by VICE

Su nombre es Josué Suero, y bajo el seudónimo de Boundary está fraguando un proyecto formidable en el paisaje de la música electrónica latinoamericana. Su insumo sónico nos remite fácilmente a los mejores años de figuras como Legowelt y Kassem Mosse, o hace recordar la esencia simplista y siempre efectiva del sello de culto alemán, Workshop. De entrada, los sintes de Boundary te dan la sensación de estar flotando sobre un leve oleaje análogo, mientras calurosos rayos de acid te van aumentando el calor corporal.

Esta particular descripción pueden ponerla a prueba en Confirmado Por Aquellos, su más reciente EP en el sello francés Third Try Records (físico) y el sello de Los Ángeles, Point Records (digital). Compuesto por seis tracks, Boundary se lanza a una exploración DIY, donde el house con tintes lo-fi y acid se convierten en el condimento principal. “Quería un fuerte contraste en las composiciones, así que tomé las melodías y comencé a mezclarlas en un sonido de club más ambient”, aseguró sobre la inspiración del EP, que de paso se convirtió en su primer trabajo prensado en vinilo.

Para conocer un poco más de este buen prospecto del circuito electrónico latinoamericano, hablamos con él.

¿Cómo fue esa chispa inicial que te despertó el interés por la música electrónica?



Definitivamente puedo decir que el soundtrack de un juego llamado Roll Away (o Kula World, para Europa) para el PSX, fue lo que me despertó el interés por la música electrónica. Es un OST muy encantador y crea un ambiente perfecto para el juego. La combinación de sonidos digitales y análogos fue algo que sonaba muy interesante y quería saber de dónde venían estos sonidos.



¿Qué artistas te han influenciado a la hora de producir?



Alva Noto, Legowelt, Opiate, Twice a Man, y Lackluster.



¿Por qué decidiste inclinarte por el lado más experimental de la música?



Todo es mucho más libre e inspirador. Me encanta poder tomar elementos de música noise y ambient y poder aplicarlos en un contexto como de club. Podemos crear nuevas cosas, buscar los límites de lo que es considerado armonía, lo que es considerado bailable, nuevas formas de presentarnos. Es la forma de no hacer las cosas aburridas, y de darle un giro inesperado y mucho más interesante al asunto.



¿Cómo ves el estado actual de la escena electrónica en la República Dominicana?



El crecimiento es lento, pero últimamente he visto mucho más interés en lo que es la cultura club de República Dominicana. Hay muchos DJs nuevos, al igual que locales que se han abierto mucho más a recibir actos de música electronica.

https://www.youtube.com/watch?v=1KilrLkUPaw

¿Piensas que Centroamérica ha sido un poco relegada a la hora de hablar de música electrónica?

Claro, creo que hay muchas propuestas que no están siendo escuchadas. No hay una plataforma estable para los artistas de música electronica en Centroamérica, con Europa siendo el mercado principal de este tipo de música. Es muy extraño oír de artistas provenientes de América Central.



Vemos que la línea gráfica juega un papel muy importante en el proyecto. ¿Qué tan importante es el condimento visual para Boundary?



La música y los visuales son súper complementarios. Siempre trato de hacer una temática para mis presentaciones en vivo, y cambian dependiendo del sencillo. Ahora mismo estoy trabajando una imagen visual similar para los releases que vienen este año y el próximo.



Confirmado por Aquellos tiene una esencia lo-fi bastante acogedora. ¿Qué máquinas están conformando tu actual set-up a la hora de producir?



El sonido de C.P.A. usa mucho el insumo de la Roland SC-8820, el Yamaha DX100 y el Korg M1. Todo lo trabajé en Ableton y también experimenté sampleando mi propio trabajo. Muchas de las canciones en C.P.A. eran canciones ambientales que fueron reconceptualizadas para un entorno de club.



¿Qué significado tiene para ti tener un vinilo con tu firma teniendo tan solo 17 años?



¡Es algo muy surreal! Estoy muy agradecido que Third Try Records se ofreció a lanzarlo en un formato tan bello para el EP. Son una disquera genial.

Conéctate con Noisey en Instagram.