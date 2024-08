Mira a los rockstars de los setenta fuera de los escenarios

Este artículo se publicó originalmente en VICE.



Un día, hace cuarenta y dos años, un jovencísimo Brad Elterman decidió faltar a clases e ir a unos estudios de grabación para intentar fotografiar a David Bowie. Finalmente consiguió la instantánea, que acabó en un desplegable de la revista Creem y supuso el inicio de una arrolladora trayectoria profesional que definiría la historia de la fotografía del rock ‘n’ roll. En lugar de las clásicas imágenes de conciertos, Elterman capturaba momentos espontáneos de las vidas de los grandes mitos de la música de esa época: paseando en carro, comiendo papas fritas, saliendo de baños portátiles… haciendo lo que haría cualquiera de nosotros, en resumidas cuentas. Casi medio siglo después, Elterman —que colabora ocasionalmente con VICE— descubrió que en eBay vendían una colección de negativos suyos, los compró y aprovechó la ocasión para rememorar viejos tiempos.

Videos by VICE

Hace poco tuve la oportunidad de charlar por teléfono con Elterman, que me contó su experiencia con la realeza del rock, su reencuentro con los negativos que perdió hace tiempo y qué echa de menos de aquel pasado glorioso.

Elterman en su escritorio realizando el primitivo proceso de escoger negativos, 1980

VICE: Para empezar, ¿cómo acabaron las fotografías en eBay?

Brad Elterman: En los setenta era un fotógrafo muy prolífico y enviaba diapositivas en color y copias en blanco y negro de mis fotos a revistas de todo el mundo, aunque me quedaba y archivaba los negativos en blanco y negro. Hace unos años, durante un viaje a Tokio, volví a visitar las oficinas de Shinko Music, la editorial que publicaba las revistas Music Life y Rock Show. Ellos me publicaban todo lo que les enviaba y al final me convertí en su corresponsal en Los Ángeles.

Cuando llegué, la editorial ya no estaba y un vigilante de seguridad, ya mayor, me explicó que se habían ido hacía años y que no tenía ni idea de qué habían hecho con los archivos de la editorial. Resultó que no era un caso aislado y que todas las publicaciones que les había enviado habían acabado en la basura y los archivos, desaparecidos.

Dejaron miles de fotos analógicas en manos de la gente que rebusca en la basura. No es que yo sea un tonto que vaya perdiendo negativos por ahí.

Fotos de Flo y Eddie en el ‘backstage’ en un concierto de KISS aparecieron en la revista japonesa ‘Music Life’ en 1978, una publicación que tenía el grosor de un listín telefónico

¿Por cuánto los vendían y por cuánto los compraste?

Recuperé varias de mis diapositivas en color por 20 dólares, y el pliego de prueba por 70. Para mí, este tenía más valor que cualquiera de las otras cosas que había en venta, así que no me importó demasiado pagar por él. Algunas de las fotos de la lista tenían pies equivocados; se notaba que el que las vendía no tenía ni idea. Conseguí recuperar todos los negativos del concierto de Neil Young en 1976. Esas fotos no eran cualquier cosa. En aquel concierto, Stephen Stills subió al escenario y actuó, y luego se dieron la mano. Fue un momento emblemático. Tenía que recuperar esos negativos.

¿En qué momento de tu vida estabas cuando hiciste esas fotos?

Aún era un adolescente. Esa primera fotografía de David Bowie me cambió la vida por completo. Antes de hacerla, una vocecita en mi cabeza me decía, «Esto puede salirte mal y la gente te va a juzgar», pero a pesar de todo, tuve los cojones de hacerlo. Cuando eres joven, simplemente coges aire y te lanzas. Después de que la foto apareciera en Creem, el buzón se me llenó de ofertas. Luego terminé el colegio, hice el curso preuniversitario y me matriculé en Cal State Northridge. Al final dejé los estudios porque tenía muchísimo trabajo y no podía con todo.

«No era el clásico fotógrafo de rock ‘n’ roll porque no tenía el menor interés en hacer fotos de gente tocando la guitarra. Yo hacía fotos fuera del escenario; ahí es donde estaban las verdaderas historias, esas eran las imágenes que las revistas buscaban desesperadamente»

¿Qué es lo que más te sorprende al ver estas fotos?

Me recuerdan lo inquieto que era de joven; era como una máquina. Hay mucho trabajo detrás de todas estas fotos. La parte fácil era hacerlas. El trabajo empezaba con una investigación para averiguar dónde iban a actuar las bandas: el Rainbow, el Roxy, el Starwood, Carlos and Charlie’s, el Sugar Shack, etc. Al final del concierto, a eso de las dos de la madrugada, cuando todo el mundo estaba de fiesta o destrozado, yo me iba a casa, revelaba los carretes y los positivaba antes de irme a la cama, porque tenía tal subidón de adrenalina que no podía dormir. Mi madre era pintora, y convertí una parte de su estudio del sótano en un cuarto oscuro. Por la mañana, mi madre bajaba y al ver las fotos me preguntaba, «¿Quién es ese?». Siempre me apoyaba y fue la mayor crítica de mi obra.

¿Qué era lo que más te interesaba fotografiar en la década de 1970?

No era el clásico fotógrafo de rock ‘n’ roll porque no tenía el menor interés en hacer fotos de gente tocando la guitarra. Eso ya lo hacían muchos otros fotógrafos; a mí no me interesaban esas fotos genéricas de conciertos. Yo hacía fotos fuera del escenario; ahí es donde estaban las verdaderas historias, esas eran las imágenes que las revistas buscaban desesperadamente. En el concierto de Mink DeVille, por ejemplo, no me molesté en hacer ni una foto de Willy en el escenario, pero me fui al backstage y le saqué varias fotos mientras estaba con su mujer, Toots. Fue muy especial.

Fotografía de Elterman entre bambalinas, con Willy, de Mink DeVille y Toots como protagonistas. La imagen fue portada del diario ‘Sounds’ en 1977

Quería fotografiar todo lo que hubiera nuevo, todas esas bandas geniales de las que tanto se hablaba en periódicos británicos como Sounds, NME y Melody Maker. Un día, el guitarrista de los Sex Pistols, Steve Jones, se vino a pasar el día a la piscina de mi casa e ¡hice varias fotos! Cuando empecé, mi sueño era fotografiar a Bob Dylan, supongo que porque nunca salía y no le gustaba nada posar ante las cámaras. La apoteosis de mi trayectoria se produjo la noche que conocí a Bob y me pidió que le hiciera una foto junto a Robert De Niro en el backstage del Roxy en 1976.

Steve Jones, de los Sex Pistols, en la piscina de Elterman en West Hollywood, 1977

Qué imágenes destacarías especialmente?

Todas las de Joan Jett. Era mi musa, una mujer muy carismática y extremadamente fotogénica. Los dos éramos muy tímidos, pero ella me dio todo un máster en confianza para poder hacerle estos retratos.

Joan Jett en el muelle de Santa Mónica, comiendo papas fritas, 1977

¿Qué sentimientos te evocan estas fotos, cuarenta años después?

Me traen muchos sentimientos. Hice todas estas fotos siendo un adolescente y ahora tengo 60 años, así que las fotos me llevan a mis días de juventud. Algunas de las personas que retraté ya no están entre nosotros. Además, me sirven de inspiración. Ahora mismo estoy escribiendo el guion de una película sobre cómo era la profesión de fotógrafo en los setenta, y cuando miro las fotos, muchas veces me vienen recuerdos que acabo incluyendo en el guion.

¿Qué ha cambiado en Los Ángeles desde los setenta? O quizá, ¿dirías que hay algo que no ha cambiado en todo este tiempo?

Algunos edificios siguen en pie. A fin de cuentas, Los Ángeles es una ciudad de primera. Sigue habiendo soñadores, pero van y vienen. En todo caso, quedan muy pocos sitios de los que yo solía frecuentar en aquel entonces. El Whisky y el Roxey aguantan, y también el Rainbow Bar y Grill. Estos clubes siguen teniendo el mismo aspecto que antes, solo que ya no están mis amigos. Yo siempre era el más joven de los presentes y conocía a todo el mundo. Ahora es al revés. No es nada fácil convencerme para ir a ver algún concierto, últimamente, pero tampoco estoy todo el día encerrado. Hace poco fui a fotografiar a los Sunflower Bean y estuve con ellos en el backstage. Fue surrealista. Estábamos exactamente en el mismo camerino en el que estuve con Dylan y De Niro hace más de cuarenta años.

¿Cómo han evolucionado tu estilo fotográfico y tu forma de abordar la fotografía?

No han cambiado nada. La mayoría de los editores me piden que no cambie nada y que haga las cosas como si estuviera en 1977 con Joan Jett.

Sue Mengers, Michael Eisner y John Travolta en la fiesta ‘Grease’ en Paramount Studios, 1978

Foto de Stephen Stills compartiendo escenario con Neil Young en el bis de un concierto de Young en Pauley Pavilion, en 1976

Olivia Newton John besa a John Travolta en la fiesta ‘Grease’ de Paramount Studios, 1978

Peter Frampton con el manager de su gira tras una visita al baño durante su concierto en el Anaheim Stadium, 1978

Jackie Curtis y Andy Warhol en la Margo Leavin Gallery, West Hollywood, 1972

Joan Jett, de las Runaways, y Danny Wilde, de los Quick, en el ‘backstage’ de Whiskey a Go Go, 1977

Los KISS en el ‘backstage’ del Anaheim Stadium con Neil Bogart, Bill Aucoin y el promotor David Forest, 1978

Joan Jett peleando con Danny Wilde, de los Quick, en Whiskey a Go Go, 1977

Debbie Harry, de Blondie, en el ‘backstage’ del Whiskey a Go Go, 1977

David Byrne, de Talking Heads, en el ‘backstage’ durante un concierto gratuito en UCLA, 1976

El cantante holandés Herman Brood en Hollywood Boulevard, 1976

Pete Townsend, de The Who, en una fiesta posconcierto en Flippers, en West Hollywood, 1978

Carly Simon y su marido, James Taylor, saliendo de la gala de los Grammy en el Hollywood Palladium, 1976

David Cassidy en el jardín posterior de su casa de Encino, 1976

La banda Popsicles en la piscina de Elterman en West Hollywood, 1977

Los Orchids en el salón del productor Kim Fowley, 1977

Danny Wilde, de los Quick, durante una actuación en Whiskey a Go Go, 1977

Los Ramones durante el rodaje de Rock ‘n’ Roll High School, 1978

Mark Hamill con los Quick en Malibú, 1977

Sigue a Brad Elterman en Instagram.