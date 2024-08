Braian e Imaabs sacudirán con gloria tus tímpanos, estrenamos ‘Doscomattres’

La historia es más o menos así: Tayhana, Dj y productora argentina, es parte de NAAFI y también de HiedraH Club de Baile. Por varias razones, este personaje es entrañable para muchos de los que forman parte activa de la vida club en Ciudad de México. Yo personalmente no la conozco, pero de ver como muchos de los que quiero la quieren, me dan también muchas ganas de quererla. Eso sí, me ha hecho bailar varias veces. Tayhana va a cumplir XXX años justo en un etapa de su vida en la que vive en CDMX, esto será ya pronto.

Bien, una vez que sabes todo esto, también es justo y necesario que sepas que esta nota no es sobre Tayhana, es sobre Braian, imparable DJ disidente que opera desde Buenos Aires. Al igual que Tayhana, Braian es parte de HiedraH, y se juntó con Imaabs para producir ‘Doscomattres’, un madrazo sólido de atmósfera tribal que pareciera querer levantarte del piso a punta de percusiones insistentes y llamados vocales entrecortados e intempestivos.

Curiosamente. Braian se presentará pronto en Ciudad de Méxicoc.Más curioso aún: viene al aquelarre de treinta años de Tayhana.

¿Ya te vas haciendo una idea de la dimensión de la fiesta? Tayhana ha movilizado a las fuerzas de la naturaleza para que sus treinta años se celebren a lo bestia, con amigos viajando desde fuera para tocar en su cumpleaños, y premieres de tracks muy buenos, como éste, en Noisey.

Felicidades Tayhana, algo debes estar haciendo bien. Y el resto de ustedes, escuchen arriba la premiere que HiedraH nos ha concedido.