El Brexit podría cerrar las puertas de las universidades a extranjeros en Reino Unido

Los estudiantes extranjeros en el Reino Unido podrían comenzar a sentir próximamente los efectos del Brexit.

En Reino Unido se alista un nuevo plan para restringir el número de migrantes que pueden vivir en el país y eso incluye a los estudiantes, lo que ha comenzado a irritar a una población tradicionalmente valorada fuera y dentro del país: los estudiantes universitarios.

«Siento que el Reino Unido está creando la reputación de ser un lugar excluyente», dijo Kunal Purohit, estudiante de la India en la Universidad de Estudios Orientales y Africanos (SOAS, por sus siglas en inglés) en Londres. «No es justo decirle a los estudiantes que están pagando tanto por sus estudios que no merecen estar aquí».

Durante una conferencia de prensa del Partido Conservador, la ministro del interior Amber Rudd anunció una serie de medidas migratorias nuevas: deportar a todos los ciudadanos de la Unión Europea por crímenes menores y crear más facultades judiciales a la policía para perseguir a los propietarios y dueños de negocios que renten propiedades o den empleo a migrantes indocumentados.

Pero eso no fue todo. La ministro Rudd anunció que su oficina estaría consultando nuevos planes para verificar si las leyes de migración estudiantil podrían estar sujetas a la calidad de las universidades y los cursos impartidos.

Al explicar esas medidas, Rudd dijo que «los estudiantes extranjeros, incluso aquellos en cursos de lengua inglesa, no tienen un nivel competente de inglés. Necesitamos revisar si esta medida es adecuada para cientos de universidades».

El anuncio ha sido recibido con desconcierto por varias universidades. Susan Roth, administrativa en la SOAS, comentó que estos nuevos planes están provocando preocupación en las escuelas de todo el Reino Unido.

«Reino Unido siempre ha tenido la mayor diversidad en su población estudiantil», dijo, añadiendo que esas medidas podrían asustar a los estudiantes de otros países. «Lo mismo sucedió en el pasado con la cancelación de las visas de trabajo. La gente pensaba que era difícil obtener una visa, y eso redujo el número de estudiantes».

Sally Hunt, de University and College Union, un gremio académico con más de 116.000 miembros, señaló al diario The Guardian que la propuesta del ministro Rudd «equivale a cerrar las puertas y mostrar que el Reino Unido no está abierto a hacer negocios». En lugar de eso, Hunt propuso a lo ministros tomar otro camino, uno que exente a los estudiantes de esas políticas migratorias.

Los estudiantes extranjeros en Reino Unido generan una derrama económica de unos 7 mil millones de libras anuales, aunque ese número ha ido bajando, y a mediados de este año el número total de solicitudes de estudiantes de otros países cayeron en un 6 por ciento.

Esta disminución ha despertado temores de que el triunfo del Brexit el pasado mes de junio haya hecho que los estudiantes busquen estudiar en otros países y que su ausencia de note cada vez más con las nuevas medidas.

El nuevo plan es parte de las intenciones del Reino Unido para llevar el número de migrantes a un nivel «sostenible».

