Brian Eno y otros músicos apoyan a Lorde con una carta

Lorde tenía agendada para el verano una presentación en el Centro de Convenciones de Tel Aviv, como parte de la gira de promoción de su disco más reciente titulado “Melodrama”. Pero el 24 de diciembre confirmó que cancelaba su show, sumándose al “boicot económico, intelectual y artístico» contra el gobierno israelí.

Aunque la cantante no mencionó en su declaración el Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones –que pretende incrementar la presión política y económica a Israel para su ocupación en territorio palestino-, dijo muy claramente sus motivos para cancelar. “Me enorgullezco de ser una joven ciudadana informada, he leído bastante y he buscado muchas opiniones antes de decidir dar un show en Tel Aviv, pero no me da orgullo admitir que me equivoqué al haberlo hecho”, dijo.

La reacción ante el anuncio de la cantante fue rápida. La comediante y actriz Roseanne Barr, mejor conocida como protagonista de la sitcom Roseanne, llamó a Lorde “fanática”, en Twitter. Después el rabino Shmuley Boteach hizo un anuncio de una página completa en el Washington Post, también llamando a la cantante “fanática”. Boteach –quien se refiere a sí mismo como “El Rabino de América”, piensa que Ted Cruz es súper divertido, y tiene a Steve Bannon, el ex consejero de Donal Trump, entre sus amigos-, ya había denunciado a Lorde en el sitio de extrema derecha marginal Breitbart. Esa web ha sido una fuente de controversia por generar contenido que ha sido llamado misógino, xenófobo y racista, y por ser una “potente voz” de la campaña presidencial de Donald Trump.

Shmuley Boteach apoya los asentamientos ilegales israelíes y la semana pasada escribió en Breitbart para agradecer a Donal Trump por “electrificar al mundo” con su reconocimiento de Jerusalem como la «capital del Israel».

En una contra reacción, más de 100 artistas firmaron una carta en la que apoyan su decisión de cancelar. Ésta fue publicada por The Guardian y Artists for Palestine UK, una red cultural de activistas que apoyan la igualdad y justicia para los palestinos. Algunos de los músicos que firmaron son Brian Eno, Talib Kweli, Kathleen Hanna, Tom Morello, Peter Gabriel, y Roger Waters. En este documento también se criticó al controversial rabino que se refirió a la cantante como una “fanática”. También aborda brevemente la vinculación de Boteach con Breitbart.

“Él no tiene nada que decirle a los artistas sobre derechos humanos”, se lee en la carta. “Deploramos las tácticas de ciber bullying que ha estado usando para defender la injusticia contra los palestinos, y para reprimir la libertad de los músicos. Apoyamos el derecho de Lorde para tomar una postura”.

