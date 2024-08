Brian May está muy enojado por las críticas a ‘Bohemian Rhapsody’

El domingo pasado, Bohemian Rhapsody –la biopic de Freddie Mercury estrenada en noviembre pasado que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas– ganó el Globo de Oro a Mejor Película Drama de 2018 bajo criterios que nadie parece entender, pero que tampoco nos sorprenden o nos hacen enojar. Es Hollywood, bb.

Pero al parecer hay mucha gente que no lo entiende, y está fuertemente indignada por el triunfo de la Reina en la categoría más importante de la premiación, haciendo uso de sus redes sociales para mostrar su enfurecimiento y disgusto al respecto, citando como argumento principal la poca fidelidad que la adaptación tiene sobre la vida de Farrokh Bulsara.

Al parecer, los comentarios han sido tan constantes y complicados de digerir que una de las piezas fundamentales en la historia de Queen, el guitarrista Brian May, ya está cansado y enojado de tanta palabrería. En entrevista para Deadline, May dijo que “los críticos hicieron sus reseñas basándose en el trailer y no necesariamente en la película. Se brincaron a las conclusiones. Y una vez que la gente forma su opinión, es difícil hacerla cambiar”.

En su momento, Sacha Baron Cohen, quien inicialmente había sido elegido para interpretar a Mercury, abandonó el proyecto, aparentemente por la negativa de los directores y de May a retratar al vocalista de Queen en todas sus facetas, incluyendo las más obscuras. El guitarrista se refirió entonces a Cohen llamándolo “pendejo”.

Por lo pronto, la película sigue enfilada a obtener más y más premios. La credibilidad al parecer ya está difícil ganarla (broma, no se enoje tío May).

