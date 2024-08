Mira a Brian May interpretar el solo de “Bohemian Rhapsody” frente a Brian May

A pesar de todavía seguir bastante molesto por el tsunami de críticas que han golpeado a Bohemian Rhapsody tras adueñarse del Globo de Oro a Mejor Película Drama de 2018, Brian May aún parece seguir disfrutando de las dulces mieles nostálgicas de la Reina.

En las últimas horas, el eterno guitarrista de la banda británica ha compartido en Instagram el video del preciso instante en que tocó por primera vez el icónico solo de “Bohemian Rhapsody” frente al elenco de la película en pleno rodaje, incluyendo Gwilym Lee, el actor inglés que lo interpretó en el filme rockero.

“Cuando el equipo de BR estaba grabando esta escena, justo coincidió en que yo estaba por ahí, ¡así que Gwil me invitó a intentarlo! ¿Cómo lo hice, amigos? Bueno, obviamente no tan bien como Gwil. Es un artista entrenado”, confesó May en la descripción del pequeño video. “Me gustaría ver el resto de lo que sucedió, capturado por las cámaras que todavía estaban rodando… algún día”.

Ahora sécate las lágrimas, y mira el épico encuentro entre Brian May y Brian May a continuación:

