Brindemos por “Los años maravillosos” y el regreso de Little Jesus

Hay momentos en la vida que gozas tanto que te preguntas, ¿me la pasaré igual de bien en el futuro como lo estoy haciendo ahora? Y, aunque suene gacho, la respuesta probablemente sea no. No es que no vayas a ser igual de feliz, sino que la vida es una colección de etapas y experiencias, pero todas ellas irrepetibles: las parejas y los amigos cambian, y la magia que existe en un instante desaparece al siguiente, siendo reemplazado por otra experiencia completamente nueva y diferente. Y de eso, más o menos, va la nueva canción de Little Jesus.

No es ningún secreto que la banda de la Ciudad de México publicó uno de nuestros discos latinoamericanos favoritos del 2016, y que llevamos un rato ya esperando música nueva de ellos. Así que por eso hoy es un día para celebrar, pues el conjunto publicó el primer adelanto de lo que será su tercer LP, el cual aún no tiene nombre (aunque intuimos que lleva las iniciales DOD), pero que se publicará esta primavera a través de Sony Music México / Discos Anónimos, siendo este su debut en una disquera trasnacional.

En un mundo que parece haber olvidado a las guitarras, “Los años maravillosos” representa una excepción, teniendo una fuerte influencia sonora del college rock de los 90, pero al mismo tiempo contando con quizá las vocales más de ensueño que Santiago Casillas haya grabado a la fecha. “Desde que la hicimos nos gustó mucho porque nos hace sentir bien,” dice Sant sobre la rola. “Tiene algo que nos hace sentir libres. En la letra tratamos de reflejar eso, pensar en los buenos momentos para decirles ‘gracias, ahí se ven’, y darle a lo que sigue tratando de mantener la misma energía.”

El video fue producido, como es costumbre ya, por Las Fuerzas Básicas. Sobre él, Poni nos platicó: “Es un día en la vida de dos amigos. Queríamos retratar el momento o la etapa que están viviendo. La edad en la que experimentan el presente sin preocuparse del futuro, sintiendo la libertad de explorar por primera vez el mundo por sí solos. Buscan su independencias pero siempre cobijados por los amigos y el crecer junto a ellos. Al final, siguen tratando de entender de qué se trata el mundo.”

Vean el video arriba, y a continuación, chequen unas fotos del detrás de cámaras de la grabación del video, cortesía de Sant y Poni.