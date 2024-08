Britney Spears tendrá su propio musical y será sobre princesas feministas

20 años después, semiretirada de la música, y tras cancelar su esperada residencia en Las Vegas para cuidar a su papá, Britney Spears sigue siendo la princesa del pop. El ícono global, la estrella adolescente que no podemos superar, la creadora de uno de los comebacks más épicos en la historia de la música, y al parecer, ahora también un símbolo de empoderamiento a través del teatro.

Esta mañana, se anunció que un nuevo musical con canciones de Britney Spears se estrenará a partir de agosto en Chicago. “Once Upon A More Time” contará con 23 canciones del extenso catálogo de hits de Pinkey, y se centrará en una premisa que –aunque no lo creas–, parece ser más interesante que todos los escándalos en su biografía.

Básicamente, es un cuento de hadas donde el paquete de princesas clásico –ya sabes, Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente y demás– forman un grupo de lectura y reciben la visita de una hada madrina rebelde que les entrega La Mística de la Feminidad de Betty Friedan, testamento escrito del feminismo de segunda ola que les hace cuestionar sus roles sociales, empezando por eso de cantar a animalitos y buscar un príncipe azul.

“Estas mujeres han estado herméticamente apartadas del mundo, y poco a poco empiezan a introducirse en las ideas modernas del feminismo, explorando la manera en que sus historias impactan en las nuevas generaciones”, dice el escritor John Hartmere para The New York Times.

El musical se estrenará en Chicago durante la parte final del año, para posteriormente ser llevado a su estancia principal bajo los telones de Broadway.

