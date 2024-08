La aventura para drogar mi vagina

Durante toda mi vida, siento que he escuchado una y otra vez que la mariguana mejora el sexo. La gente afirma que mejora la sensación, hace que te vengas más duro, te relaja. La idea de de combinar la mariguana con el sexo siempre ha estado ahí.

Pero nunca he sido una gran fumadora, porque la mota siempre me pone paranoica y estoy convencida de que me hago pipí encima. Entonces, nunca me he sentido identificada con la idea de que la mariguana mejora el sexo. Pero siempre envidié a las personas que sí lo practican, porque creo que todos saben que el alcohol no mejora el sexo. (Quizá me vuelva más desinhibida, pero adormece mi vagina y disminuye mi habilidad para venirme). Envidio la idea de tener un vicio recreativo que aumente el placer.

De manera que, deseaba usar mariguana sólo por razones sexuales y hace poco descubrí que la industria del cannabis tiene muchas innovación alrededor de productos cannábicos para el placer. Existe mariguana afrodisíaca, lubricantes con mariguana, bombas de baño con mariguana, juguetes sexuales cannábicos y muchas cosas más. Pensé que tal vez debería reconsiderar la posibilidad de que el sexo pacheco podría ser para mí.

Básicamente, quería saber: si eres una persona que no le encanta la mota, ¿hay alguna manera de drogar a tu vagina? Un pensamiento muy profundo, lo sé.

Para descubrirlo, fui a San Francisco, en esencia el epicentro de la cultura cannábica, e inicié mi aventura sexual con el cannabis. Conocí a una mujer llamada Ashley Manta, quien se identifica como una “cannasexual”, o sea cualquiera que mezcle la mariguana con el sexo intencionadamente. Ella fue mi guía espiritual y me ayudó a descubrir productos diferentes que crearían una pacheca sexual sin llegar a estar, de hecho, pacheco. Resulta que si uso productos tópicos con THC como lubricantes de mariguana, mi vagina puede viajar por su cuenta.

También fui a uno de los talleres de Ashley sobre sexo y mariguana, aprendí que debería probar diferentes variedades de mariguana para ver cómo afectan mi cuerpo. Descubrí que, al parecer, otras personas han tenido sexo así durante horas porque les da energía, lo cual —para ser honesta— suena agotador para mí.

Después, empecé a buscar un lubricante cannábico por mi cuenta. Encontré una pequeña compañía llamada Quim Rock, dirigida por dos chicas maravillosas Cyo Ray Nystrom y Rachel Washtein. Ellas elaboran «aceites íntimos» artesanales —básicamente, lubricante con mariguana— que dicen te humedece más, promueve el flujo sanguíneo en tu vagina y funciona como suplemento de salud para tu vagina. Parece ser que también ayuda a prevenir infecciones de vías urinarias e infecciones fúngicas al disminuir la resequedad vaginal, lo cual es muy bueno porque mi vida a veces parece una enorme infección urinaria. Aprendí mucho de ellas.

Luego, quería saber cómo la gente usa estos productos normalmente. Así que, me uní a un servicio de entregas femenino llamado Lady Chatterley’s Lover.

En resumen, la cultura de la mariguana sigue estando dominada por los hombres, así que es un poco raro que una chica entre a una tienda y diga, “¿Qué hay para mi vagina, porque voy a hacer un trío al rato?» Por lo que este servicio es enteramente femenino y se especializa en productos cannábicos que mejorarán tu vida sexual y la salud de tu vagina. Pero todas las mujeres que manejan el servicio son expertas en los productos, de manera que no sólo entregan el producto, sino que entran a tu casa y te explican sus usos y efectos. O sea, es tener una chica experta que llega a tu puerta diciendo, «Deberías intentar este tipo de lubricante; quizá esta variedad hará que tus jugos fluyan, o lo que sea”.

Acompañé a una de sus «consultoras» llamada Kaylene Bishop, mientras manejaba su minivan a la casa de otra mujer para entregar una enorme bolsa de productos. La clienta me dijo que la primera vez que usó el lubricante de esta compañía fue también la primera vez que tuvo múltiples orgasmos ella sola. Fue muy convincente. Y la interacción entera resultó tan cómoda y relajante. Realmente me gustó.

Después de eso, sentí que entendía físicamente por qué a las mujeres les gusta combinar el sexo y la mariguana, pero quería saber más sobre la conexión psicológica. ¿Por qué a la gente les parece que los pachecos son tan sexys?

Entonces, visité una pequeña compañía de porno llamada Emerald Triangle especializada en porno lésbico de pachecos. Estaban preparando una escena donde dos mujeres ordenaban mariguana y tenían un trío con la chica repartidora mientras fumaban porros. Las actrices me explicaron que hay muchas personas con fetiches de mariguana, gente que literal se excita por ver el humo. Sigue siendo un nicho en el mercado, pero parecen estar seguras de que será algo grande cuando la mariguana se vuelva aún más popular.

Finalmente, fui a una fiesta sexual cannábica para terminar mi viaje. Honestamente, fue una experiencia provocadora para mí, porque aún después de toda mi investigación, no me di cuenta de que tanta gente fumaba tanta mariguana. Fue muy loco. Había varios cocteles infusionados con THC y personas exhalando mota en la boca de los demás, fue aterrador.

Pero al final del día, me di cuenta de que combinar mariguana con el sexo es diferente para todos. Para mí, en definitiva menos es más, pero estoy más abierta a incorporar la mariguana a mi vida sexual ahora. Me gusta pensar que es una opción más saludable, comparado a que mi relajante para tener una experiencia sexual sea pedir dos martinis.